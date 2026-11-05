Polícia prende dois irmãos suspeitos de matar jovem em Japira

Redação - Marcelo Aguiar

IBAITI - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois irmãos, de 20 e 28 anos, investigados pelo homicídio qualificado de Antony Carlos Barbosa de Lima, de 24 anos, que foi morto a facadas em Japira. As prisões foram realizadas na manhã desta quarta-feira (4), no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná.

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O crime aconteceu na madrugada do dia 31 de outubro, na Rua Wilson Leite, localizada na entrada do município de Japira. De acordo com as investigações, o homicídio teria sido motivado por desentendimentos que começaram momentos antes, na residência de familiares, em Ibaiti.

Após a discussão, os envolvidos teriam seguido em direção a Japira, município vizinho. Durante o trajeto, a vítima teria sido perseguida e abordada pelos suspeitos. Conforme o delegado da PCPR, Huarlei Oliveira, Antony foi atingido por um golpe de arma branca na região abdominal, sem possibilidade de defesa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Depois do homicídio, os investigados fugiram e abandonaram o veículo utilizado na ação às margens da rodovia PR-092, em Siqueira Campos. O automóvel foi localizado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e apresentava marcas e vestígios de sangue, elementos que passaram a integrar as apurações policiais.

Com o avanço das investigações e a expedição dos mandados judiciais, equipes da Polícia Civil localizaram os dois irmãos em Ibaiti e efetuaram as prisões na manhã de quarta-feira.

Após serem detidos, os investigados foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos de polícia judiciária. Na sequência, ambos foram transferidos ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e o inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias, com o indiciamento dos dois suspeitos pelo crime de homicídio qualificado.

A PCPR também orienta que informações que possam contribuir com investigações sejam repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia. Em situações de crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.