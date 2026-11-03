Publicidade

ED 3537-04-11-2026

ED 3537-04-11-2026

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/11/2026 às 18h52
ED 3537-04-11-2026
Foto: Folha Extra

Foto: Folha Extra.
ED 3536 - 30-10-2026 Há 5 dias

ED 3536 - 30-10-2026

ED 3536 - 30-10-2026

 Foto: Folha Extra.
ED 3535 29-10-2026 Há 6 dias

ED 3535 29-10-2026

ED 3535 29-10-2026

 Foto: Folha Extra.
ED 3534 - 28-10-2026 Há 1 semana

ED 3534 - 28-10-2026

ED 3534 - 28-10-2026

 Foto: Folha Extra.
ED 3533 - 23-10-2026 Há 2 semanas

ED 3533 - 23-10-2026

ED 3533 - 23-10-2026

 Foto: Folha Extra.
ED 3532 - 22-10-2026 Há 2 semanas

ED 3532 - 22-10-2026

ED 3532 - 22-10-2026

Publicidade
Últimas notícias
LATROCÍNIO Há 53 minutos

Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista
ED 3537-04-11-2026 Há 4 horas

ED 3537-04-11-2026
REFORÇO NA FROTA Há 6 horas

Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti
DESFECHO TRÁGICO Há 7 horas

Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados