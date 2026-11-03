Últimas notícias

LATROCÍNIO Há 53 minutos Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista

ED 3537-04-11-2026 Há 4 horas ED 3537-04-11-2026

REFORÇO NA FROTA Há 6 horas Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná

CAMPOS GERAIS Há 7 horas Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti