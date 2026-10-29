Publicidade

Tomazina recebe Campeonato Paranaense de Canoagem neste final de semana

Competição será realizada entre sexta-feira (30) e domingo (1º), no Parque das Corredeiras, com participação de atletas das duas modalidades

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2026 às 14h51
Tomazina recebe Campeonato Paranaense de Canoagem neste final de semana
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, será sede do Campeonato Paranaense de Canoagem – Slalom e Caiaque Cross entre sexta-feira (30) e domingo (1). As disputas serão realizadas no Parque das Corredeiras, espaço conhecido pelas características naturais favoráveis à prática de esportes aquáticos.

LEIA TAMBÉM - Casa é arrombada e morador encontrado com ferimentos graves na cabeça

A competição reunirá atletas para disputas que exigem técnica, velocidade, agilidade e estratégia. O evento também busca incentivar a prática da canoagem e atrair visitantes ao município durante os três dias de programação.

Na modalidade Slalom, os competidores precisam percorrer um trajeto em águas movimentadas, passando por balizas posicionadas ao longo do percurso. O desempenho depende da precisão nas manobras, do controle do caiaque e da capacidade de superar os obstáculos no menor tempo possível, conforme as regras da modalidade.

Já o Caiaque Cross é disputado diretamente entre atletas, que percorrem um circuito aquático em uma competição que exige velocidade, habilidade nas manobras e estratégia para avançar diante dos adversários.

A realização do campeonato no Parque das Corredeiras também coloca em evidência os recursos naturais de Tomazina, que receberá competidores e público interessado nas modalidades. A programação esportiva poderá movimentar o município com a presença de atletas, acompanhantes e visitantes durante o fim de semana.

O Campeonato Paranaense de Canoagem é realizado pela Prefeitura de Tomazina, com apoio da Associação Tomazinense de Canoagem (ATC) e da Federação Paranaense de Canoagem (FEPACAN).

A iniciativa integra as ações de incentivo ao esporte no município e utiliza o ambiente natural como espaço para a realização das provas. A escolha do Parque das Corredeiras permite que as disputas ocorram em um cenário adequado às características das modalidades, que dependem de condições específicas de água e percurso.

As competições começam nesta sexta-feira (30) e seguem até domingo (1º de novembro), no Parque das Corredeiras, em Tomazina. A programação é aberta ao público, e a organização convida moradores da região e visitantes a acompanhar as provas ao longo dos três dias do campeonato.

Jadir Mendes: Campeão em sua categoria no Mundial de Jiu-Jitsu, em Brusque (SC). Foto: Divulgação
DESTAQUES MUNDIAIS Há 1 dia

Atletas de Tomazina conquistam quatro medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu

Equipe Resilience Jiu-Jitsu representou o Norte Pioneiro na competição realizada em Brusque e já se prepara para disputar o Campeonato Sul-Americano em novembro

 Pauline Budel foi eleita a melhor karateca do Paraná em sua categoria. Foto: Divulgação
CAMPEÃ DUAS VEZES Há 1 semana

Atleta de Wenceslau Braz conquista dois ouros na Copa Paraná e é eleita a melhor karateca do Estado

Pauline Budel dos Santos foi campeã nas modalidades Kata e Kumitê e recebeu reconhecimento pelo desempenho ao longo da temporada de 2026

 Alessandra Vieira conquistou medalhas nas categorias individual e disputa de pares. Foto: Arquivo Pessoal
“ORGULHO” Há 1 semana

Mestra e alunas de Sengés são destaques no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Alessandra Vieira conquistou bronze e prata, enquanto sua filha Gabriele se sagrou campeã na categoria sub-11 e Sophya Wildmann garantiu o terceiro lugar na estreia nacional

 Foto: Reprodução/Xargentina
DESPEDIDA DO GÊNIO Há 3 semanas

Argentinos se preparam para ver Lionel Messi atuando pela última vez na seleção

Amistoso contra o Benin, marcado para esta terça-feira (6), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, será a última vez que o camisa 10 entrará em campo defendendo a Albiceleste

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 mês

Circuito Paranaense de Skate reúne atletas e público em Santo Antônio da Platina

Etapa do campeonato estadual foi realizada no Jardim Colorado durante o fim de semana

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ED 3536 - 30-10-2026 Há 34 minutos

ED 3536 - 30-10-2026
ENCONTRADOS Há 3 horas

Crianças que pegaram rabeira em caminhão são encontradas a mais de 300 km de casa
PARANÁ Há 3 horas

Sérgio Moro fala sobre relação com governo federal e projeto de governo para o Paraná
INFRAESTRUTURA Há 4 horas

Bairro de Joaquim Távora recebe obras de recuperação do asfalto
“DESCULPAS” Há 4 horas

Grupo de direita teria pedido desculpas por lista de boicote em Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Campos conquista adesão plena ao Sistema Nacional de Cultura
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados