Tomazina recebe Campeonato Paranaense de Canoagem neste final de semana

Redação - Marcelo Aguiar

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, será sede do Campeonato Paranaense de Canoagem – Slalom e Caiaque Cross entre sexta-feira (30) e domingo (1). As disputas serão realizadas no Parque das Corredeiras, espaço conhecido pelas características naturais favoráveis à prática de esportes aquáticos.

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A competição reunirá atletas para disputas que exigem técnica, velocidade, agilidade e estratégia. O evento também busca incentivar a prática da canoagem e atrair visitantes ao município durante os três dias de programação.

Na modalidade Slalom, os competidores precisam percorrer um trajeto em águas movimentadas, passando por balizas posicionadas ao longo do percurso. O desempenho depende da precisão nas manobras, do controle do caiaque e da capacidade de superar os obstáculos no menor tempo possível, conforme as regras da modalidade.

Já o Caiaque Cross é disputado diretamente entre atletas, que percorrem um circuito aquático em uma competição que exige velocidade, habilidade nas manobras e estratégia para avançar diante dos adversários.

A realização do campeonato no Parque das Corredeiras também coloca em evidência os recursos naturais de Tomazina, que receberá competidores e público interessado nas modalidades. A programação esportiva poderá movimentar o município com a presença de atletas, acompanhantes e visitantes durante o fim de semana.

O Campeonato Paranaense de Canoagem é realizado pela Prefeitura de Tomazina, com apoio da Associação Tomazinense de Canoagem (ATC) e da Federação Paranaense de Canoagem (FEPACAN).

A iniciativa integra as ações de incentivo ao esporte no município e utiliza o ambiente natural como espaço para a realização das provas. A escolha do Parque das Corredeiras permite que as disputas ocorram em um cenário adequado às características das modalidades, que dependem de condições específicas de água e percurso.

As competições começam nesta sexta-feira (30) e seguem até domingo (1º de novembro), no Parque das Corredeiras, em Tomazina. A programação é aberta ao público, e a organização convida moradores da região e visitantes a acompanhar as provas ao longo dos três dias do campeonato.