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Mestra e alunas de Sengés são destaques no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Alessandra Vieira conquistou bronze e prata, enquanto sua filha Gabriele se sagrou campeã na categoria sub-11 e Sophya Wildmann garantiu o terceiro lugar na estreia nacional

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
19/10/2026 às 13h54
Mestra e alunas de Sengés são destaques no Campeonato Brasileiro de Taekwondo
Alessandra Vieira conquistou medalhas nas categorias individual e disputa de pares. Foto: Arquivo Pessoal

SENGÉS - Sengés ganhou destaque no cenário nacional do Taekwondo após a mestra Alessandra Vieira e duas de suas alunas conquistarem quatro medalhas no Campeonato Brasileiro de Poomsae e Parataekwondo. A competição marcou uma conquista especial para a atleta, que voltou ao pódio nacional e acompanhou de perto o sucesso de duas jovens promessas do esporte, incluindo sua própria filha.

Alessandra conquistou duas medalhas na competição. Na categoria individual feminino sub-50, garantiu o bronze. Já na disputa de pares, ao lado do mestre André, de Curitiba, terminou como vice-campeã brasileira.

“Foi uma emoção enorme subir ao pódio mais uma vez e saber que estou entre as melhores do Brasil, mesmo com todas as dificuldades. Cada conquista representa muito treino, dedicação, disciplina e superação. Estar competindo em alto nível e representar minha cidade é motivo de muito orgulho e gratidão”, afirmou em entrevista.

Além dos resultados individuais, Alessandra teve outros dois motivos para comemorar. Suas alunas Gabriele Quadros Vieira, de 10 anos, e Sophya Wildmann, de 11, disputaram pela primeira vez um Campeonato Brasileiro e, mesmo na estreia, conquistaram medalhas na categoria infantil sub-11 G3.

“Foram pela primeira vez ao Brasileiro e conquistaram o pódio. Foi muito orgulho”

Gabriele conquistou o primeiro lugar, enquanto Sophya alcançou a medalha de bronze. Para Alessandra, acompanhar as conquistas das alunas foi uma experiência marcante. “Foram pela primeira vez ao Brasileiro e conquistaram o pódio. Foi muito orgulho”, relatou.

Alessandra Vieira e suas alunas, Gabriele (esquerda) e Sophya (direita). Foto: Arquivo Pessoal

Além de orientar as atletas, Alessandra viveu a emoção de acompanhar a primeira conquista nacional da própria filha, Gabriele. A medalha de ouro da atleta teve um significado ainda mais especial para Alessandra.

“Como mãe, é um orgulho imenso ver minha filha seguindo meus passos no Taekwondo. Mais do que os resultados e as medalhas, ver sua dedicação, evolução e amor pelo esporte me emociona muito. Poder viver essa experiência ao lado dela, como mãe e mestra, é algo muito especial”, declarou.

A situação aconteceu no bairro Braúna. Foto Ilustrativa.
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