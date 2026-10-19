Mestra e alunas de Sengés são destaques no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

SENGÉS - Sengés ganhou destaque no cenário nacional do Taekwondo após a mestra Alessandra Vieira e duas de suas alunas conquistarem quatro medalhas no Campeonato Brasileiro de Poomsae e Parataekwondo. A competição marcou uma conquista especial para a atleta, que voltou ao pódio nacional e acompanhou de perto o sucesso de duas jovens promessas do esporte, incluindo sua própria filha.

Alessandra conquistou duas medalhas na competição. Na categoria individual feminino sub-50, garantiu o bronze. Já na disputa de pares, ao lado do mestre André, de Curitiba, terminou como vice-campeã brasileira.

“Foi uma emoção enorme subir ao pódio mais uma vez e saber que estou entre as melhores do Brasil, mesmo com todas as dificuldades. Cada conquista representa muito treino, dedicação, disciplina e superação. Estar competindo em alto nível e representar minha cidade é motivo de muito orgulho e gratidão”, afirmou em entrevista.

Além dos resultados individuais, Alessandra teve outros dois motivos para comemorar. Suas alunas Gabriele Quadros Vieira, de 10 anos, e Sophya Wildmann, de 11, disputaram pela primeira vez um Campeonato Brasileiro e, mesmo na estreia, conquistaram medalhas na categoria infantil sub-11 G3.

“Foram pela primeira vez ao Brasileiro e conquistaram o pódio. Foi muito orgulho”

Gabriele conquistou o primeiro lugar, enquanto Sophya alcançou a medalha de bronze. Para Alessandra, acompanhar as conquistas das alunas foi uma experiência marcante. “Foram pela primeira vez ao Brasileiro e conquistaram o pódio. Foi muito orgulho”, relatou.

Alessandra Vieira e suas alunas, Gabriele (esquerda) e Sophya (direita). Foto: Arquivo Pessoal

Além de orientar as atletas, Alessandra viveu a emoção de acompanhar a primeira conquista nacional da própria filha, Gabriele. A medalha de ouro da atleta teve um significado ainda mais especial para Alessandra.