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Atleta de Wenceslau Braz conquista dois ouros na Copa Paraná e é eleita a melhor karateca do Estado

Pauline Budel dos Santos foi campeã nas modalidades Kata e Kumitê e recebeu reconhecimento pelo desempenho ao longo da temporada de 2026

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
20/10/2026 às 14h37
Atleta de Wenceslau Braz conquista dois ouros na Copa Paraná e é eleita a melhor karateca do Estado
Pauline Budel foi eleita a melhor karateca do Paraná em sua categoria. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O esporte de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, voltou a ganhar destaque no cenário estadual. A atleta Pauline Budel dos Santos, de 12 anos, conquistou duas medalhas de ouro na Copa Paraná de Karatê Interestilos, realizada no último sábado (17), em Santo Antônio do Sudoeste. Além dos títulos nas modalidades Kata e Kumitê, a representante brazense também recebeu o reconhecimento de melhor atleta de karatê do Paraná na categoria infanto juvenil.

A competição foi realizada no Centro de Eventos Albino Carminatti e reuniu aproximadamente 400 atletas de diferentes municípios paranaenses. O evento também contou com uma cerimônia de entrega de certificados aos esportistas que se destacaram ao longo do ano nas competições organizadas pela Federação Paranaense de Karatê.

Representando Wenceslau Braz e acompanhada pelo sensei Jussé, Pauline disputou as duas modalidades da competição e garantiu o lugar mais alto do pódio em ambas.

Temporada de conquistas estaduais e nacionais

Os resultados obtidos na Copa Paraná ampliam uma trajetória de destaque da atleta durante a temporada de 2026. Ao longo do ano, Pauline conquistou o título de campeã nas quatro etapas estaduais de karatê disputadas no Paraná, além de se sagrar campeã do Open Brasil e vice-campeã brasileira.

O desempenho garantiu à jovem o reconhecimento de melhor atleta do Estado em sua categoria, destinada a competidores de 10 a 12 anos.

Para o sensei Jussé, as conquistas demonstram o potencial dos atletas do município e a importância do trabalho desenvolvido na modalidade. “Ela está mostrando ao nosso estado e ao nosso país a força do karatê de Wenceslau Braz”, destacou o treinador ao comemorar os resultados.

Além de celebrar as medalhas e o reconhecimento estadual, Jussé fez questão de agradecer às pessoas e instituições que contribuíram para a participação da atleta nas competições realizadas ao longo do ano.

“Muito obrigado a todos que nos ajudaram este ano: pais, apoiadores, Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz. Fechamos o ano na Federação Paranaense de Karatê com muitos resultados positivos, estando entre os melhores atletas de karatê do nosso Estado e do Brasil”, afirmou.

Foto: Folha Extra.
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