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Atletas de Siqueira Campos conquistam cinco medalhas na Copa Londrina de Jiu-Jitsu

Representantes da equipe Resilience Jiu-Jitsu subiram ao pódio durante competição realizada no domingo (8); próxima disputa será pelo Campeonato Paranaense, em Curitiba

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
11/11/2026 às 09h39
Atletas de Siqueira Campos conquistam cinco medalhas na Copa Londrina de Jiu-Jitsu
Equipe Resilience Jiu-jitsu da unidade de Siqueira Campos. Foto: Divulgação

Atletas de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistaram cinco medalhas durante a 13ª Copa Londrina de Jiu-Jitsu, realizada no último domingo (8), no Ginásio do Moringão, em Londrina. Representando a equipe Resilience Jiu-Jitsu, os quatro competidores alcançaram resultados expressivos e garantiram posições de destaque no pódio da competição.

A delegação foi formada por atletas da unidade de Siqueira Campos, sob a liderança do professor Gilmar Santos, conhecido como Mazinho. Ao todo, a equipe conquistou uma medalha de ouro e quatro de prata.

O principal destaque foi Jaqueline Darino, que conquistou o primeiro lugar em sua categoria e ainda garantiu o vice-campeonato na disputa do absoluto, modalidade que reúne competidores de diferentes categorias de peso.

O professor Gilmar Santos também subiu ao pódio, conquistando a segunda colocação em sua categoria. O mesmo resultado foi alcançado por Djhonatan Baldivia e Letícia Ferreira, que garantiram medalhas de prata em suas respectivas disputas.

Segundo o professor Gilmar Santos, a participação na competição proporcionou uma excelente experiência aos alunos, tanto pelos resultados conquistados quanto pela oportunidade de enfrentar adversários e aprimorar suas habilidades.

O professor Leonídio Ribeiro, da equipe Resilience Jiu-Jitsu de Tomazina, também destacou a importância da participação dos atletas de Siqueira Campos. Para ele, os resultados demonstram a dedicação dos competidores e reforçam o trabalho desenvolvido pela equipe na região.

Com as cinco medalhas conquistadas em Londrina, os representantes de Siqueira Campos já voltam suas atenções para o próximo compromisso. No dia 22 de novembro, a equipe tem participação prevista na 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, que será realizada em Curitiba.

Foto: Divulgação.
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