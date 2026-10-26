Acidente nos Campos Gerais mata motorista do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CURIÚVA - Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão culminou na morte de um motorista na noite do último sábado (24). O acidente aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa pela cidade de Curiúva, nos Campos Gerais, e a vítima morava em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h30 e envolveu um caminhão Mercedes Benz com placas de São Paulo e um automóvel VW Virtus.

Conforme os dados colhidos no local, o caminhão Mercedes Benz Atego seguia pela rodovia no sentido Sapopema a Curiúva quando, na altura do km 266, se envolveu em uma colisão frontal com o Virtus que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o Virtus ficou destruído. O homem de 36 anos que dirigia o Virtus não resistiu e morreu no local. Ele foi identificado como Antoine Pinheiro de Oliveira, morador de São Jerônimo da Serra. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Telêmaco Borba.

Já o caminhão saiu da pista após o impacto e atingiu um barranco as margens da rodovia. O homem de 46 anos que dirigia o veículo não teve ferimentos.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.