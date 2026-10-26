Publicidade

Acidente nos Campos Gerais mata motorista do Norte Pioneiro

Colisão envolvendo um caminhão e um carro aconteceu na PR090 no trecho que passa pelo município de Curiúva; vítima era de São Jerônimo da Serra

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Portal Curiúva
26/10/2026 às 10h59
Acidente nos Campos Gerais mata motorista do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

CURIÚVA - Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão culminou na morte de um motorista na noite do último sábado (24). O acidente aconteceu na rodovia PR090 no trecho que passa pela cidade de Curiúva, nos Campos Gerais, e a vítima morava em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

LEIA TAMBÉM - Acidente deixa um morto e quatro feridos em rodovia do Norte Pioneiro

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h30 e envolveu um caminhão Mercedes Benz com placas de São Paulo e um automóvel VW Virtus.

Conforme os dados colhidos no local, o caminhão Mercedes Benz Atego seguia pela rodovia no sentido Sapopema a Curiúva quando, na altura do km 266, se envolveu em uma colisão frontal com o Virtus que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o Virtus ficou destruído. O homem de 36 anos que dirigia o Virtus não resistiu e morreu no local. Ele foi identificado como Antoine Pinheiro de Oliveira, morador de São Jerônimo da Serra. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Telêmaco Borba.

Já o caminhão saiu da pista após o impacto e atingiu um barranco as margens da rodovia. O homem de 46 anos que dirigia o veículo não teve ferimentos.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 4 dias

Mulher com vários ferimentos é socorrida e morre no hospital

Vítima apresentava cortes pelo corpo, não resistiu e morreu em Ventania

 Foto: Reprodução/Portal Curiúva.
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 4 semanas

Acidente com carro de prefeitura da região deixa um morto nesta segunda-feira

Colisão envolvendo o veículo da Saúde de Curiúva e uma moto aconteceu na PR160; motociclista morreu no local

 Foto: Reproduão/Portal Curiúva
SOLIDARIEDADE Há 1 mês

Idosa tem telhado da casa destruído por temporal e moradores da região fazem campanha

Família precisa de materiais para reparar a residência e busca doações para garantir melhores condições ao filho acamado

 Foto: Divulgação
FREIOS MANIPULADOS Há 2 meses

Carreta da região teria causado acidente que deixou mortos e feridos no Paraná

Segundo a PRF, veículo de Curiúva estava com o sistema de freios manipulado e se envolveu em engavetamento com dez veículos na BR-277; duas pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas

 Foto: Rodrigo Felix/Portal Curiúva.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 meses

Colisão entre caminhonete e moto deixa mulher ferida em cidade da região

Situação foi registrada na área Central de Curiúva e vítima foi levada ao hospital com suspeita de fratura na perna

Curiúva - PR
Curiúva - PR
Curiúva é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1961, conhecido por suas belezas naturais, rios e áreas de preservação ambiental. A economia local é baseada na agricultura, pecuária e pequenas indústrias, com destaque para cultivo de milho, feijão e café. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo um ambiente acolhedor e tranquilo. Curiúva combina natureza, história e qualidade de vida, atraindo moradores e visitantes em busca de sossego e contato com o campo.
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 9 minutos

Tomazina realiza celebração histórica após igreja receber título do papa Leão XIV
NORTE PIONEIRO Há 13 minutos

Santa Casa de Jacarezinho retoma atendimentos após sete dias de interrupção
TRAGÉDIA NO PARANÁ Há 23 minutos

Pai, mãe e três filhos morrem em acidente com motorista bêbado e sem CNH no Paraná
NÚMEROS Há 1 hora

Lula vence em apenas três das 14 cidades da região analisadas pela Folha Extra
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Morador de rua quebra a perna após ser agredido por dois homens

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados