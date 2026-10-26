Acidente deixa um morto e quatro feridos em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

IBAITI - Um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou u a pessoa morta e outras quatro feridas na noite deste domingo (25). A situação foi registrada na rodovia BR153, trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um automóvel Fiat Uno e uma caminhonete Fiat Strada. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos transitavam em sentido contrário da rodovia quando, na altura do km 109, se envolveram em uma colisão frontal.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. Com a violência do impacto, uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras quatro foram socorridas e encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima fatal. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.