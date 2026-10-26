Homem é esfaqueado no pescoço durante briga em Wenceslau Braz

Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade São Sebastião com vários ferimentos. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado durante uma briga na região central de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na tarde do sábado (24), por volta das 14h45, e terminou com a prisão em flagrante de um suspeito.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber informações de que um homem havia sido ferido com golpes de faca durante uma discussão na Praça da Matriz.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital. Na unidade de saúde, a equipe encontrou o homem recebendo atendimento médico, com ferimentos nas regiões do pescoço e lombar.

Durante as diligências, os policiais identificaram um homem apontado como possível autor da agressão. Ao ser abordado, o suspeito confirmou que havia se envolvido em uma briga com a vítima e alegou que a discussão teria começado após um desentendimento envolvendo sua companheira.

Inicialmente, ele atribuiu os golpes de faca a outras pessoas. No entanto, segundo a Polícia Militar, durante o deslocamento, o homem acabou confessando sua participação no crime.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.