Pinhalão inicia pacote de pavimentação que vai contemplar mais de vinte ruas da cidade

Redação - Marcelo Aguiar

PINHALÃO - O município de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, iniciou as obras de pavimentação asfáltica urbana que devem contemplar mais de 25 ruas em diferentes bairros. Os trabalhos começaram pela Rua Floripes Maria Teixeira, localizada no Conjunto Maria Felício Benetti, conforme informações divulgadas pela prefeitura.

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A obra prevê a implantação de pavimentação em vias urbanas do município, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego para motoristas e moradores. A execução será realizada por etapas, com a previsão de que os serviços avancem gradualmente para as demais ruas incluídas no projeto.

Nesta fase inicial, as equipes concentram os trabalhos na Rua Floripes Maria Teixeira. A sequência das intervenções deverá alcançar outros bairros de Pinhalão, ampliando a área atendida pela obra de infraestrutura.

A pavimentação asfáltica é uma das intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, especialmente em vias que precisam de melhores condições de circulação. Entre os benefícios associados a esse tipo de obra estão a redução da poeira em períodos secos, a diminuição da lama em dias chuvosos e melhores condições de deslocamento para veículos e pedestres.

Com a previsão de atender mais de 25 ruas, o projeto abrange diferentes regiões da cidade. A administração municipal informou que os serviços terão continuidade nas próximas etapas, conforme o andamento do cronograma de execução.

A pavimentação também envolve mudanças nas condições de acesso às residências e aos estabelecimentos localizados nas vias contempladas. Durante a realização dos trabalhos, os moradores devem acompanhar as orientações relacionadas à circulação e ao acesso aos trechos em obras.