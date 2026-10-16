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Paciente de Pinhalão desaparece após deixar a Santa Casa de Jacarezinho

Segundo o irmão, homem teria pulado o muro do hospital na noite de 8 de outubro; família segue sem notícias e pede ajuda da população para encontrá-lo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
16/10/2026 às 09h56 Atualizada em 16/10/2026 às 09h59
Paciente de Pinhalão desaparece após deixar a Santa Casa de Jacarezinho
Leandro Rodrigues de Souza está desaparecido há oito dias. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - Há oito dias, uma família de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, vive momentos de angústia sem notícias do paradeiro de Leandro Rodrigues de Souza. Ele desapareceu na noite de 8 de outubro, após deixar a Santa Casa de Jacarezinho, onde havia realizado uma cirurgia. Desde então, familiares tentam descobrir o que aconteceu e mobilizam a população em busca de informações.

Em conversa com a reportagem na manhã desta sexta-feira (16), Gustavo de Souza, irmão de Leandro, contou que ele havia sido encaminhado ao hospital no dia 6 de outubro para passar por um procedimento cirúrgico. Dois dias depois, já após a realização da cirurgia, Leandro teria deixado a unidade hospitalar por volta das 20h, sem que a família soubesse de seu destino.

Segundo Gustavo, outros pacientes que estavam na instituição relataram ter visto Leandro pulando o muro do hospital. Entretanto, conforme o irmão, enfermeiras e outros profissionais da unidade não souberam esclarecer com exatidão as circunstâncias em que ele deixou o local.

Desde aquela noite, a família não recebeu informações sobre onde Leandro possa estar. O desaparecimento já completa oito dias, aumentando a preocupação dos familiares, que seguem procurando por notícias que possam ajudar a localizá-lo.

A mobilização também ganhou apoio do prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo Vanzelli, que utilizou as redes sociais para divulgar o desaparecimento e pedir a colaboração da população.

“Pedimos que compartilhem esta publicação! Sua ajuda pode ser fundamental para encontrarmos Leandro e tranquilizarmos seus familiares”, escreveu o prefeito.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto Leandro Rodrigues de Souza ou possua informações sobre seu paradeiro entre em contato com Gustavo, pelo telefone (43) 98873-4680.

Foto: Reprodução/Redes sociais.
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