Tomazina recebe Festival com torneios esportivos e show de balões

Redação - Marcelo Aguiar

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, recebe nos dias 31 de outubro e 1º de novembro o Festival de Balonismo, evento que terá programação esportiva e atividades com balões no Parque das Corredeiras. A agenda inclui torneios de diferentes modalidades, descida de canoagem, voos de balão e um show especial previsto para a noite de sábado.

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A programação começa no sábado (31), pela manhã, com o Torneio de Futebol. Ao longo do dia, também estão previstas atividades de canoagem e disputas do Torneio de Vôlei Masculino e Feminino.

O público poderá acompanhar ainda o voo cativo de balão, modalidade em que o equipamento permanece preso ao solo por cabos, além de voos de balão. O encerramento das atividades de sábado está previsto para as 19h, com o show de balões.

No domingo (1º), as atividades começam com o Torneio de Basquete. Durante a tarde, a programação prevê as semifinais de canoagem e novas oportunidades para acompanhar o voo cativo de balão.

As atividades serão concentradas no Parque das Corredeiras, espaço escolhido para receber o festival. A iniciativa reúne atrações esportivas e experiências relacionadas ao balonismo, com programação distribuída ao longo dos dois dias.

A realização dos voos e das atividades com balões dependerá das condições meteorológicas e da avaliação dos critérios de segurança. Por esse motivo, a programação poderá sofrer alterações conforme as condições encontradas durante o evento.

O Festival de Balonismo integra a agenda de eventos de Tomazina e deve atrair moradores e visitantes interessados nas atrações esportivas e nas atividades com balões.

A programação está prevista para começar na manhã de sábado e continuar até a tarde de domingo, com entrada das atrações concentrada no Parque das Corredeiras, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná.