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Prefeito Luiz Eduardo Vanzelli anuncia novo ônibus escolar de 44 lugares para Pinhalão

Veículo chega para reforçar o transporte de estudantes da rede pública municipal; conquista foi viabilizada por meio de parceria com o deputado federal Diego Garcia e articulação de Polaco da Vila Guarani

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 16h36
Prefeito Luiz Eduardo Vanzelli anuncia novo ônibus escolar de 44 lugares para Pinhalão
A conquista foi anunciada nesta sexta-feira (6) pelo prefeito Luiz Eduardo Vanzelli. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - O município de Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu um novo ônibus escolar com capacidade para 44 passageiros, que passa a integrar a frota municipal destinada ao transporte de estudantes da rede pública. A conquista foi anunciada nesta sexta-feira (6) pelo prefeito Luiz Eduardo Vanzelli, que destacou a importância do investimento para garantir mais segurança, conforto e qualidade no deslocamento dos alunos.

O prefeito comemorou a chegada do veículo e ressaltou que a aquisição representa mais um avanço no processo de renovação da frota escolar do município. Segundo Vanzelli, a administração tem trabalhado para ampliar e modernizar a estrutura disponível, buscando atender às necessidades dos estudantes que utilizam diariamente o transporte oferecido pela prefeitura.

"Seguimos investindo na educação e na melhoria do transporte dos nossos alunos!", destacou o prefeito ao anunciar a novidade.

O novo ônibus possui 44 lugares e deverá reforçar o atendimento aos estudantes da rede pública, contribuindo para a melhoria das condições de deslocamento, especialmente daqueles que dependem do transporte escolar para chegar às unidades de ensino.

De acordo com Luiz Eduardo, a chegada do veículo foi possível graças à indicação do deputado federal Diego Garcia, que participou da articulação para destinar o benefício ao município.

O prefeito agradeceu ao parlamentar pela parceria e pelo compromisso com Pinhalão, destacando a importância do trabalho conjunto entre a administração municipal e os representantes do município em outras esferas de governo.

Vanzelli também reconheceu a participação de Polaco da Vila Guarani, que, segundo ele, teve papel importante na articulação política que possibilitou a conquista. Conforme a publicação, Polaco foi responsável por levar a solicitação ao deputado federal, contribuindo para que o pedido fosse atendido.

"É assim que a boa política acontece: com união, parcerias e trabalho em benefício da nossa população!", afirmou o prefeito.

A chegada do novo ônibus ocorre em meio a uma iniciativa mais ampla de renovação do transporte escolar no Paraná. Na quarta-feira (4), o Governo do Estado realizou a entrega de 221 veículos para 172 municípios, com investimento de R$ 94 milhões.

Pinhalão esteve entre as 12 cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais contempladas nesta etapa, ao lado de municípios como Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Sengés, Ibaiti e Tomazina.

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