Jovem morre em acidente entre moto e carreta em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - Um jovem e 20 anos morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quarta-feira (21). A moto que ele conduzia se envolveu em uma colisão frontal com uma carreta na rodovia BR153, trecho que passa pelo município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 17h00 e envolveu uma motocicleta Honda Titan 160 e uma carreta Scania.

Conforme as informações colhidas no local, o condutor da moto seguia pela rodovia no sentido Ourinhos/SP a Jacarezinho quando, na altura do km 15 da rodovia, acabou perdendo o controle da direção da moto e se envolveu em uma colisão com a carreta que seguia no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista da carreta não ficou ferido.

A ocorrência contou com atendimento das equipes da Polícia Rodoviária Federal, da concessionária que administra o trecho, do SAMU e do IML (Instituto Médico Legal) que foi acionado para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.