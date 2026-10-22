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Jovem é atropelado por caminhão em rodovia da região

Situação foi registrada na rodovia PR239 no trecho que passa pelo município de Sengés

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
22/10/2026 às 09h27
Jovem é atropelado por caminhão em rodovia da região
Foto: Divulgação/PRE.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Um jovem de 27 anos ficou ferido após ser atropelado por um caminhão. A situação foi registrada na noite desta quarta-feira (21) na rodovia PR239, trecho que passa pelo município de Sengés, nos Campos Gerais.

LEIA TAMBÉM - Acidente com três caminhões deixa motorista ferido na PR-092

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no período da noite e envolveu um caminhão VM260 com placas de Ponta Grossa.

Segundo as informações colhidas no local, o caminhoneiro de 63 anos seguia pela rodovia no sentido Sengés a Itararé/SP quando, na altura do km 8 da rodovia, atropelou o jovem que estaria na pista.

Com o impacto, o rapaz sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária que administra a rodovia e foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

A equipe da PRE adotou as providências cabíveis ao caso.

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