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Colisão entre dois veículos deixa motorista ferida em rodovia da região

Acidente aconteceu na PR855 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Timburi FM
20/10/2026 às 14h57
Colisão entre dois veículos deixa motorista ferida em rodovia da região
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (19) deixou uma mulher ferida. A colisão envolvendo dois veículos aconteceu na rodovia PR855, trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Defesa Civil, o acidente aconteceu por volta das 23h00 e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux SW4 e um automóvel Fiat Pulse.

Conforme os dados colhidos no local, a caminhonete seguia pela rodovia sentido a Andirá quando acabou se envolvendo em uma colisão com o Fiat Pulse que seguia no sentido contrário em direção a Cornélio Procópio.

Com o impacto, a mulher que dirigia o Fiat Pulse ficou ferida. Ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiro e encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Já o condutor da caminhonete não ficou ferido e recusou atendimento médico.

As equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

Segundo as apurações, a caminhonete seguia no sentido à Andirá, enquanto o Fiat Pulse trafegava na direção oposta quando colidiram. Fotos: Defesa Civil de Bandeirantes
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Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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