Colisão entre dois veículos deixa motorista ferida em rodovia da região

Redação - Marcelo Aguiar
BANDEIRANTES - Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (19) deixou uma mulher ferida. A colisão envolvendo dois veículos aconteceu na rodovia PR855, trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.
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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Defesa Civil, o acidente aconteceu por volta das 23h00 e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux SW4 e um automóvel Fiat Pulse.
Conforme os dados colhidos no local, a caminhonete seguia pela rodovia sentido a Andirá quando acabou se envolvendo em uma colisão com o Fiat Pulse que seguia no sentido contrário em direção a Cornélio Procópio.
Com o impacto, a mulher que dirigia o Fiat Pulse ficou ferida. Ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiro e encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Já o condutor da caminhonete não ficou ferido e recusou atendimento médico.
As equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.