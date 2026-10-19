Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro; candidato do PL continua na frente

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (19), aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Nos votos válidos, Flávio aparece com 50,3%, enquanto Lula soma 49,7%, uma diferença de 0,6 ponto percentual.

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Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados. Apesar disso, Flávio continua numericamente à frente. Na pesquisa anterior, divulgada em 13 de outubro, o senador tinha 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula, diferença de quatro pontos percentuais.

O levantamento também identificou uma redução no percentual de eleitores que afirmam ter certeza da escolha. Na rodada anterior, 92,4% disseram que não mudariam de candidato. Agora, o índice caiu para 90,9%. Outros 8,4% admitem a possibilidade de alterar o voto. Entre esses eleitores, 14,9% consideram votar em Lula, enquanto 7,1% apontam Flávio como uma opção.

Na rejeição, Lula apresentou queda de 50,6% para 47,8%. Flávio também registrou redução, passando de 47% para 46,8%.

A aprovação do governo Lula subiu de 45% para 47,2%, enquanto a desaprovação chegou a 48,8%. Na avaliação da administração federal, 32,4% consideram o governo ótimo ou bom, 42,9% avaliam como ruim ou péssimo e 23,6% classificam como regular.

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o fim da escala de trabalho 6x1, defendido por Lula. A medida é aprovada por 62,2%, enquanto 26,4% são contrários. Outros 7,4% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Encomendada pelo BTG Pactual e realizada pela Nexus, empresa da FSB Holding, a pesquisa entrevistou 2.002 eleitores por telefone entre 16 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.