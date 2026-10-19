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Santa Casa de Jacarezinho confirma suspensão temporária para novos atendimentos

Medida envolve novos encaminhamentos regulados ao hospital; Pronto-Socorro permanece em funcionamento e rede regional organiza atendimento aos pacientes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
19/10/2026 às 14h51
Santa Casa de Jacarezinho confirma suspensão temporária para novos atendimentos
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - A Prefeitura de Jacarezinho informou que a Santa Casa de Misericórdia do município não vai fechar e que o atendimento no Pronto-Socorro permanece em funcionamento. O esclarecimento foi divulgado após a suspensão temporária de novos encaminhamentos regulados à unidade hospitalar, medida adotada diante das dificuldades operacionais identificadas pela gestão interventiva.

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Segundo a administração municipal, a suspensão não representa a interrupção integral das atividades do hospital. A restrição atinge exclusivamente os novos pacientes encaminhados pelo sistema de regulação, enquanto os serviços seguem organizados conforme as condições assistenciais da instituição e as orientações dos órgãos responsáveis pela saúde pública.

A medida foi comunicada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e começou a ser aplicada em 17 de outubro. A decisão ocorreu após a direção da Santa Casa relatar dificuldades para manter o funcionamento da unidade, incluindo problemas relacionados à disponibilidade de insumos e equipamentos e às condições necessárias para garantir a segurança dos pacientes.

Nesta terça-feira (20), o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, estará em Curitiba para uma reunião com o secretário estadual da Saúde, César Neves, e integrantes da equipe técnica da pasta. O encontro tem como objetivo discutir estratégias, viabilizar medidas emergenciais e buscar soluções para a regularização e a continuidade dos serviços hospitalares.

A crise foi formalizada no sábado (17), quando a direção da Santa Casa encaminhou o Ofício nº 0143/2026 à Secretaria de Estado da Saúde e à Prefeitura de Jacarezinho. O documento apresentou dificuldades financeiras, administrativas e operacionais que poderiam comprometer a continuidade da assistência. Entre os problemas relatados estão obstáculos para adquirir e manter insumos e equipamentos necessários ao atendimento.

Para organizar a assistência durante esse período, o Complexo Regulador Macrorregional Norte elaborou um plano operacional emergencial de contingência. O documento estabelece mudanças nos fluxos de encaminhamento de pacientes dos municípios atendidos pela 19ª Regional de Saúde, com apoio de unidades da 18ª Regional.

Conforme o plano, as centrais de regulação de leitos e de urgência não realizarão novos encaminhamentos regulados à Santa Casa enquanto a restrição estiver em vigor. A medida abrange ocorrências primárias e transferências secundárias, mas não determina o fechamento da entrada do Pronto-Socorro. Atendimentos por procura espontânea poderão ocorrer, conforme as condições da instituição.

Os pacientes que já estão internados permanecem sob responsabilidade assistencial da Santa Casa. O plano informa que não havia determinação de transferência coletiva dos internados e estabelece que eventuais transferências sejam avaliadas individualmente, de acordo com as condições clínicas e a disponibilidade de vagas em outros hospitais.

Para atender à demanda regional, o planejamento prevê o apoio de unidades como o Hospital Nossa Senhora da Saúde e o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, além do Hospital São José, em Carlópolis. Também estão previstas referências na Santa Casa de Cornélio Procópio, no CEGEM e na Santa Casa de Bandeirantes.

Os encaminhamentos dependerão da disponibilidade de leitos, do perfil assistencial de cada instituição e da avaliação das equipes responsáveis pela regulação. O documento não estabelece transferência automática para determinado hospital nem garante vagas adicionais permanentes.

O plano também prevê articulação para a realização de exames de imagem, incluindo tomografias, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (CISNORP), conforme os contratos e as cotas disponíveis. Hospitais da região poderão colaborar com exames mediante organização prévia entre os serviços, sem que a realização do procedimento represente garantia de internação na unidade responsável pelo exame.

Em Jacarezinho, o Pronto Atendimento Primário (PAP) continua funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana, segundo a Prefeitura. O serviço atende casos compatíveis com sua capacidade assistencial e pode receber ocorrências encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conforme avaliação médica.

Pacientes em estado grave ou que necessitem de recursos hospitalares indisponíveis no PAP deverão ser direcionados ao serviço adequado, de acordo com a decisão do médico regulador. A retomada dos novos encaminhamentos regulados à Santa Casa dependerá de orientação institucional da Secretaria de Estado da Saúde, considerando a avaliação das condições de segurança assistencial. O plano prevê ainda uma avaliação técnica da 19ª Regional de Saúde sobre equipes, medicamentos, insumos, equipamentos e capacidade de manutenção dos serviços hospitalares.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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