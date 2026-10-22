Folha Extra entrevista Bruno Mota ao vivo nesta quinta-feira, às 19h30

Bruno exerce seu primeiro mandato como vereador, após ter sido eleito nas eleições municipais de 2024. Foto Divulgação

SANTANA DO ITARARÉ – A Folha Extra realiza nesta quinta-feira (22), às 19h30, uma entrevista ao vivo com o candidato à Prefeitura de Santana do Itararé, Bruno Mota (PSD). A transmissão será realizada pelo portal da Folha, www.folhaextra.com.br, e faz parte da cobertura especial das eleições suplementares que acontecem neste domingo (25), no município do Santana do Itararé, Norte Pioneiro do Paraná.

Bruno Ernane Pereira, conhecido como Bruno Mota, disputa pela primeira vez o cargo de prefeito. Atualmente, exerce seu primeiro mandato como vereador, após ter sido eleito nas eleições municipais de 2024. Na disputa pelo Executivo, tem como candidato a vice-prefeito Thiago Helena (PSD), pela coligação União por Santana, formada pelos partidos PSD e PDT.

Durante a entrevista, o candidato terá a oportunidade de apresentar suas propostas para o município, falar sobre sua trajetória política, os desafios da administração pública e os projetos que pretende desenvolver caso seja eleito. A conversa também abordará o cenário político local e a eleição suplementar que movimenta Santana do Itararé.

Eleição suplementar acontece neste domingo

A disputa pela Prefeitura de Santana do Itararé ocorre em um cenário político atípico. Os eleitores voltarão às urnas neste domingo (25) para escolher um novo prefeito e vice-prefeito, após a cassação dos mandatos de Élcio José Vidal, conhecido como Calé Vidal, e de seu vice, Joás Ferraz Michetti, eleitos em 2024.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em processo que reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, conhecida como compra de votos. Com a saída dos gestores, o presidente da Câmara Municipal, Reinaldo de Oliveira Amador, o Naldo Motorista (PDT), assumiu interinamente a administração municipal.

Como assistir?

As 19H15 de hoje a transmissão já estará aberta, basta acessar o portal da Folha, www.folhaextra.com.br, e clicar na transmissão já na página inicial do site.