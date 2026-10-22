Publicidade

Folha Extra entrevista Bruno Mota ao vivo nesta quinta-feira, às 19h30

Candidato do PSD disputa pela primeira vez a Prefeitura de Santana do Itararé e participa de entrevista transmitida pelo portal da Folha Extra, a três dias da eleição suplementar que definirá o novo prefeito do município

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
22/10/2026 às 11h12 Atualizada em 22/10/2026 às 11h43
Folha Extra entrevista Bruno Mota ao vivo nesta quinta-feira, às 19h30
Bruno exerce seu primeiro mandato como vereador, após ter sido eleito nas eleições municipais de 2024. Foto Divulgação

SANTANA DO ITARARÉ – A Folha Extra realiza nesta quinta-feira (22), às 19h30, uma entrevista ao vivo com o candidato à Prefeitura de Santana do Itararé, Bruno Mota (PSD). A transmissão será realizada pelo portal da Folha, www.folhaextra.com.br, e faz parte da cobertura especial das eleições suplementares que acontecem neste domingo (25), no município do Santana do Itararé, Norte Pioneiro do Paraná.

Bruno Ernane Pereira, conhecido como Bruno Mota, disputa pela primeira vez o cargo de prefeito. Atualmente, exerce seu primeiro mandato como vereador, após ter sido eleito nas eleições municipais de 2024. Na disputa pelo Executivo, tem como candidato a vice-prefeito Thiago Helena (PSD), pela coligação União por Santana, formada pelos partidos PSD e PDT.

Durante a entrevista, o candidato terá a oportunidade de apresentar suas propostas para o município, falar sobre sua trajetória política, os desafios da administração pública e os projetos que pretende desenvolver caso seja eleito. A conversa também abordará o cenário político local e a eleição suplementar que movimenta Santana do Itararé.

Eleição suplementar acontece neste domingo

A disputa pela Prefeitura de Santana do Itararé ocorre em um cenário político atípico. Os eleitores voltarão às urnas neste domingo (25) para escolher um novo prefeito e vice-prefeito, após a cassação dos mandatos de Élcio José Vidal, conhecido como Calé Vidal, e de seu vice, Joás Ferraz Michetti, eleitos em 2024.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em processo que reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, conhecida como compra de votos. Com a saída dos gestores, o presidente da Câmara Municipal, Reinaldo de Oliveira Amador, o Naldo Motorista (PDT), assumiu interinamente a administração municipal.

Como assistir?

As 19H15 de hoje a transmissão já estará aberta, basta acessar o portal da Folha, www.folhaextra.com.br, e clicar na transmissão já na página inicial do site.

 

 

No vídeo, Brunão afirma estar disposto a participar de um encontro para discutir questões de interesse da população, sem ataques pessoais. Foto: Divulgação
“SEM ATAQUES” Há 1 semana

Brunão Mota desafia Zé Izac para debate eleitoral em Santana do Itararé

Em vídeo publicado nas redes sociais, candidato do PSD propõe confronto de ideias sem ataques pessoais e defende que eleitores conheçam as propostas antes da votação

Brunão Mota (PSD) e Zé Izac (PT) disputam a prefeitura de Santana do Itararé em eleição suplementar. Foto: Divulgação
POLÍTICA REGIONAL Há 1 semana

Eleitores de Santana do Itararé terão duas votações no dia do segundo turno das eleições

Além da disputa presidencial, eleitores terão que escolher o novo prefeito e vice-prefeito do município; duas chapas disputam a eleição suplementar marcada para 25 de outubro

 Pais registraram em fotos os ematomas vermelhos no pescoço do garoto. Foto: Arquivo Pessoal
DENÚNCIA GRAVE Há 2 semanas

Professora de Santana do Itararé é denunciada por suposta agressão contra criança de 10 anos

Família afirma que menino foi agarrado pelo colarinho da camiseta e sacudido dentro da sala de aula, além de ter sido alvo de bullying por ter “língua presa”

 Entre os materiais estavam aparelhos de som, violões, guitarras, microfones e outros equipamentos. Foto: Divulgação
CARGA DE ARTISTA Há 1 mês

Caminhão furtado com equipamentos de Seu Jorge é recuperado em Santana do Itararé

Veículo havia sido levado na noite de segunda-feira (7), em São Paulo, e foi localizado após levantar suspeitas ao entrar no Paraná com placas de Alagoas

 Naldo Motorista (PDT) ficará menos de três meses à frente do Executivo, isso porque a eleição suplementar foi marcada para outubro. Foto: Câmara Municipal
CURTO MANDATO Há 2 meses

Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito

Naldo Motorista assumiu o Executivo após a cassação de Calé Vidal e comandará o município durante período de transição até a definição do novo prefeito nas urnas

Santana do Itararé - PR
Santana do Itararé - PR
Notícias de Santana do Itararé - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ORIENTAÇÃO Há 6 minutos

Sistema FAEP desenvolve cartilha sobre outorga de uso da água
ADI-PR Há 7 minutos

22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
ASSEMBLEIA Há 12 minutos

Comissão de Orçamento promove audiência pública sobre o monitoramento do Plano Plurianual
INVESTIMENTOS Há 14 minutos

Estado investe R$ 400 milhões em 440 barracões industriais desde 2019
NORTE PIONEIRO Há 25 minutos

Amunorpi realiza reunião para alinhar estratégias com secretários de Educação

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 22 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados