Tomazina recebe Carreta da Inovação com atividades gratuitas de tecnologia

Redação - Marcelo Aguiar

TOMAZINA - O município de Tomazina, no Norte Pioneiro, recebe a partir desta terça-feira (20) a Carreta da Inovação, projeto itinerante da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná (Seia) que oferece gratuitamente atividades de ciência, tecnologia e empreendedorismo. A estrutura permanece no município até sexta-feira (23), com experiências interativas voltadas à população, especialmente crianças e jovens.

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A carreta está instalada na Rua Felipe Miguel de Carvalho, na região central, no Parque do Trevo. O atendimento ocorre das 9h às 12h e das 14h às 18h, com atividades abertas ao público.

A iniciativa busca ampliar o acesso à inovação e aproximar moradores de diferentes regiões do Paraná de ferramentas e conhecimentos tecnológicos. Por meio de experiências práticas e educativas, o projeto procura despertar o interesse pela ciência e pela tecnologia, além de estimular a criatividade e o aprendizado.

Adaptada para funcionar como uma sala de aula itinerante, a estrutura conta com espaço para oficinas, workshops e cursos. Os participantes também têm acesso a mesas, cadeiras e notebooks para acompanhar as atividades oferecidas durante a passagem do projeto pelo município.

Entre as atrações estão jogos digitais, óculos de realidade virtual e demonstrações de impressão 3D. As experiências permitem que os visitantes tenham contato com diferentes recursos tecnológicos em um ambiente interativo, com possibilidades de aprendizado para públicos de diversas idades.

A programação também contempla conteúdos relacionados ao empreendedorismo, aproximando os participantes de ferramentas e conhecimentos que podem contribuir para o desenvolvimento de novas ideias e projetos.

Além de Tomazina, a Carreta da Inovação passa nesta semana por Matelândia, na região Oeste do Paraná. No município do Norte Pioneiro, a estrutura fica disponível até sexta-feira (23), com acesso gratuito nos períodos da manhã e da tarde, no Parque do Trevo.