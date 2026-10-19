Morre Frei Daniel Heinz que atuou na comunidade católica do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - Morreu na noite deste domingo (18), em Curitiba, aos 86 anos, O frei capuchinho Daniel Heinz. O religioso estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças. Com uma trajetória dedicada à Igreja Católica, ele deixou sua marca no Norte Pioneiro, especialmente em Santo Antônio da Platina, onde atuou como pároco por vários anos, participou de celebrações tradicionais e recebeu o título de cidadão honorário do município.

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A atuação de frei Daniel em Santo Antônio da Platina foi marcada pelo trabalho pastoral e pela participação na vida religiosa da comunidade. Durante o período em que esteve à frente da paróquia, presidiu missas e participou das celebrações em homenagem ao Senhor Bom Jesus, uma das referências da tradição católica local.

O reconhecimento concedido pelo município ocorreu em razão dos serviços prestados à comunidade ao longo de sua permanência na cidade. Além das atividades religiosas, sua trajetória foi ligada à formação cristã, à pregação e ao acompanhamento dos fiéis.

Frei Daniel também exerceu o sacerdócio em Uraí, no Norte do Paraná, onde foi pároco e diretor do antigo seminário instalado no município. A experiência na formação de religiosos integrou uma trajetória que reuniu trabalho pastoral e atividades de ensino e evangelização.

Ordenado padre em agosto de 1967, o capuchinho dedicou décadas ao ministério sacerdotal. Seu trabalho foi pautado pela formação, pela pregação e pela vivência do Evangelho, em atividades desenvolvidas nas comunidades pelas quais passou.

Após a morte, o corpo será velado no Convento e Casa de Retiros Santo Antônio, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, local onde também ocorrerá o sepultamento.