Crise aumenta e Santa Casa de Jacarezinho suspende atendimentos

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - A Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, suspendeu os atendimentos neste domingo (18) em meio a uma crise financeira e operacional. A decisão foi motivada pela falta de insumos essenciais para a assistência aos pacientes e pelo atraso no pagamento dos salários dos profissionais que atuam na unidade hospitalar.

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De acordo com as informações repassadas pela instituição ao portal Tabajara Notícias, a falta de materiais básicos compromete a realização de procedimentos, incluindo curativos e aplicações de soro. Diante desse cenário, o hospital informou que mantém a assistência aos pacientes que já estão internados, mas não dispõe de condições para receber novos pacientes.

A situação levou a direção da Santa Casa a solicitar providências urgentes ao Governo do Paraná e à Prefeitura de Jacarezinho. No sábado (17), a instituição encaminhou o Ofício nº 0143/2026 à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e à administração municipal, relatando problemas financeiros, administrativos e operacionais que ameaçam a continuidade dos serviços hospitalares.

Assinado pelo interventor Rangel da Silva, o documento aponta dificuldades para adquirir e manter insumos e equipamentos, além de riscos à segurança dos pacientes. Entre as solicitações estão o fornecimento de materiais essenciais, apoio emergencial e a elaboração de um plano de contingência para garantir a assistência à população.

O ofício também destaca a necessidade de suspender atividades que não possam ser executadas com segurança caso as condições da unidade impeçam o funcionamento adequado dos serviços.

A Folha entrou em contato com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que informou que uma reunião seria realizada na manhã desta segunda-feira (19) para discutir medidas destinadas a reverter a situação e garantir o atendimento aos pacientes.

A reportagem foi informada de que receberia um retorno sobre as decisões tomadas após o término da reunião.