Homem é morto a facadas em plena luz do dia em praça no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - Um homem de 44 anos foi morto a facadas em plena luz do dia em uma Praça no Norte Pioneiro. O crime foi registrado na tarde do último sábado (17) na região Central de Jacarezinho.

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De acordo com as informações divulgadas pelo portal Tabajara Notícias, a vítima estava sentada em um banco da Praça Rui Barbosa acompanhada da namora quando foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram ao local. Na sequência, os suspeitos deferiram vários golpes de faca contra o homem. Em seguida, a dupla fugiu.

Equipes do SAMU foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros socorros a vítima, mas devido a gravidade dos ferimentos, o homem não resistiu e morreu no interior da ambulância.

Em contato com a namorada da vítima, as equipes policiais conseguiram levantar a identidade dos suspeitos. Com isso, forma realizadas diligências em busca dos autores do crime sendo que um deles, um jovem de 24 anos, foi encontrado na região do bairro Nossa Senhora das Graças. Já o segundo suspeito não havia sido encontrado até o fechamento desta edição.

Frente aos fatos, o jovem preso foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

O crime segue sendo investigado.