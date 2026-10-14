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Pesquisas mostram melhora de Lula, mas Flávio Bolsonaro segue a frente para o 2º Turno

Presidente e candidato pelo PT, lula subiu para 48%, mas viu Bolsonaro atingir margens de 51 e 52%

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Uol Notícias
14/10/2026 às 11h15
Pesquisas mostram melhora de Lula, mas Flávio Bolsonaro segue a frente para o 2º Turno
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - Pesquisas eleitorais divulgadas nesta terça-feira (13) mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os levantamentos do BTG/Nexus e do PoderData/AYA apontam vantagem para Flávio nos votos válidos, mas os resultados indicam empate técnico dentro das respectivas margens de erro. As informações são do UOL Notícias. 

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Na pesquisa BTG/Nexus, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que mantém os candidatos em situação de empate técnico.

No cenário de votos totais, o senador registra 48% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 45%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum dos candidatos somam 5%, e 2% não souberam ou não responderam.

O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos. Lula aparece com 51% dos entrevistados que afirmaram não votar nele de jeito nenhum, enquanto Flávio Bolsonaro registra 47%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio tem 46% das intenções de voto, ante 44% de Lula. Nenhum, branco ou nulo representa 5%, enquanto 4% não souberam ou não responderam. Os percentuais podem apresentar diferenças em razão de arredondamentos.

PoderData/AYA aponta redução da diferença

A pesquisa PoderData/AYA também mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula nos votos válidos. O senador aparece com 51%, enquanto o presidente registra 49%. Como a margem de erro é de 1,8 ponto percentual, o resultado configura empate técnico.

Em comparação com o levantamento anterior do instituto, divulgado em 8 de outubro, a distância entre os candidatos diminuiu. Na ocasião, Flávio tinha 53% dos votos válidos, contra 47% de Lula, uma diferença de seis pontos percentuais. No levantamento mais recente, a vantagem numérica caiu para dois pontos.

No cenário de votos totais, Flávio Bolsonaro registra 48%, enquanto Lula aparece com 46%. Brancos e nulos somam 5%, e 2% dos entrevistados não souberam responder. Os percentuais estão sujeitos a arredondamentos.

AtlasIntel e Datafolha também mostram vantagem de Flávio

Outros levantamentos divulgados recentemente também apontaram Flávio Bolsonaro à frente de Lula na disputa presidencial.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada em 9 de outubro, registrou 52,8% para Flávio e 47,2% para Lula nos votos válidos. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, o que indica vantagem do senador fora da margem de erro considerada para cada candidato.

No cenário de votos totais, Flávio aparece com 51,1%, enquanto Lula registra 45,7%. Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 3,2%.

Já o levantamento do Datafolha, publicado em 8 de outubro, mostrou Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

Na intenção de voto total, Flávio registra 49%, e Lula, 45%. Indecisos representam 1% dos entrevistados, enquanto brancos e nulos somam 5%.

Metodologia das pesquisas

O levantamento BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais por telefone. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo foi contratado pelo Banco BTG Pactual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.

O PoderData, em parceria com a AYA Bancah, realizou 3.000 entrevistas por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro, em 686 municípios. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-01209/2026.

A AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.026 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório, com questionários aplicados pela internet. O trabalho de campo ocorreu entre 3 e 8 de outubro, com margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03663/2026.

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores em 153 municípios, por meio de entrevistas presenciais realizadas nos dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada no TSE sob o número BR-02949/2026.

 

Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo e Diego Herculano/Reuters
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