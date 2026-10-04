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Confira a apuração dos votos de brasileiros que moram no exterior para Lula e Flávio Bolsonaro

Apuração preliminar mostra vantagem do petista em parte da Ásia, Oceania e Oriente Médio, enquanto candidato do PL registra ampla frente no Japão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
04/10/2026 às 13h49
Confira a apuração dos votos de brasileiros que moram no exterior para Lula e Flávio Bolsonaro
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - A apuração parcial dos votos dos brasileiros residentes no exterior nas eleições presidenciais de 2026 aponta vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em diversos países da Ásia, Oceania e Oriente Médio. Os dados divulgados ao longo deste domingo (4) mostram, no entanto, que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) mantém desempenho expressivo em importantes colégios eleitorais fora do Brasil, especialmente no Japão.

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Entre os países já contabilizados, Lula aparece à frente na Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, China continental, Síria, Palestina e Arábia Saudita. Na Austrália, um dos maiores colégios eleitorais da região, o petista registrou 4.562 votos contra 2.579 de Flávio Bolsonaro. Na Nova Zelândia, a diferença foi de 234 votos para Lula e 64 para o adversário.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, liderou a votação em países como Japão, Hong Kong, Taiwan, Israel, Filipinas, Tailândia, Índia, Qatar e Emirados Árabes Unidos. O resultado mais expressivo foi registrado no Japão, onde o candidato do PL recebeu 25.109 votos, enquanto Lula obteve 5.567. O país abriga uma das maiores comunidades brasileiras no exterior e figura entre os principais colégios eleitorais fora do território nacional.

De acordo com a Justiça Eleitoral, 918.876 brasileiros estavam aptos a votar no exterior neste ano, distribuídos em 186 cidades de 134 países. Os eleitores residentes fora do Brasil votam exclusivamente para presidente e vice-presidente da República. Os maiores colégios eleitorais estão concentrados nos Estados Unidos, Portugal, Japão, Canadá e Alemanha.

Antes mesmo da abertura das urnas em território brasileiro, mais de 124 mil eleitores no exterior já haviam registrado justificativa de ausência. A votação fora do país ocorre conforme o horário local de cada nação, fazendo com que a apuração internacional comece antes do encerramento do pleito no Brasil.

A totalização oficial dos votos é realizada pela Justiça Eleitoral à medida que os boletins das urnas são transmitidos e processados. Os resultados parciais podem sofrer alterações até a consolidação completa da votação dos brasileiros residentes no exterior.

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