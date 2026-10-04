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Temporal deixa mais de 300 mil pessoas sem luz no Paraná; votação segue normal em todo o estado

Tempestades acompanhadas de ventos fortes causaram estragos e interrupção no fornecimento de energia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tribuna do Paraná
04/10/2026 às 13h31 Atualizada em 04/10/2026 às 13h39
Temporal deixa mais de 300 mil pessoas sem luz no Paraná; votação segue normal em todo o estado
Foto: Ilustrativa - Márcio Lopes/aRede

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O temporal que atingiu o Paraná entre a noite do sábado (03) e madrugada deste domingo (04) deixou milhares de pessoas sem energia elétrica em diferentes regiões do Estado. De acordo com a Copel, mais de 300 mil consumidores foram afetas pela chuva com ventos fortes.

Em algumas cidades, como no caso de Nova Prata do Iguaçu, os ventos chegaram a casa dos 140 km/h com um volume de chuva acumulado de 24,4 mm. Já em Geral Carneiro, as rajadas de vento foram de 94 km/h. As informações são do Simepar.

Os ventos causaram estragos que fizeram com que faltasse energia em diversas regiões do estado. Ainda na noite do sábado, houve interrupção no fornecimento de energia na região Oeste e Sudoeste. Na sequência, também forma registrados desligamentos nas regiões Noroeste e Norte. Londrina foi a cidade mais afetada com mais de 22 mil desligamentos. Já na região dos Campos Gerais e Centro Sul foram mais de 40 mil desligamentos. No total, segundo a Copel, mais de 308 mil clientes foram afetados.

Na região do Norte Pioneiro, os ventos também foram fortes e houve queda no fornecimento de energia, principalmente na zona rural dos municípios. Em Wenceslau Braz e Siqueira Campos, a tempestade foi registrada por volta das 07h00 da manhã deste domingo, ocasionando queda de energia. Até as 13h00, o fornecimento ainda não havia sido retomado. Em Pinhalão, moradores registraram a queda de vários postes na zona rural do município.

Apesar dos transtornos causados pelas chuvas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral a votação segue conforme o programado em todo estado. Ainda segundo o órgão, mesmo que ocorra falta no fornecimento de energia as urnas contam com sistema próprio com autonomia de até nove horas permitindo o registro dos votos mesmo sem energia elétrica. A previsão segue o planejamento de que a votação seja encerrada as 17h00 conforme o restante do país.

Já a Copel informou que segue trabalhando para recuperar a infraestrutura que foi danificada pelo temporal para reestabelecer o fornecimento de energia para população afetada.

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