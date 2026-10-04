Publicidade

Sandro Alex vota em Ponta Grossa e diz esperar vaga no segundo turno

Candidato ao Governo do Paraná votou acompanhado da família e do governador Ratinho Junior; após passar pela urna, disse que aguarda o resultado e pretende acompanhar a apuração em Curitiba

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - OLIVEIRA JUNIOR
04/10/2026 às 13h08
Sandro Alex vota em Ponta Grossa e diz esperar vaga no segundo turno
Candidato do PSD apoiado por Ratinho Junior votou acompanhado da esposa e dos três filhos. Foto Banda B

O candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), votou neste domingo (4), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, acompanhado da família e do governador Ratinho Junior. Após passar pela urna, ele fez um balanço da campanha e falou sobre a possibilidade de avançar ao segundo turno das Eleições 2026.

Sandro esperou cerca de 30 minutos na fila antes de votar. Durante a espera, cumprimentou apoiadores e conversou com eleitores que estavam no local.

Ratinho Junior vota ao lado de Sandro Alex e reforça apoio ao candidato. Acesse e leia.

O candidato esteve acompanhado da esposa, Patrícia, e dos três filhos, Leonardo, Eduardo e Ricardo. O governador Ratinho Junior e o candidato ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) também acompanharam a votação.

Depois de cumprir a agenda em Ponta Grossa, Sandro informou que seguirá com compromissos ao longo deste domingo e deverá ir para Curitiba no fim da tarde. Na Capital, pretende acompanhar a apuração dos votos no Paraná com integrantes da campanha e a imprensa, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Sandro Alex faz balanço da campanha

Após votar, Sandro Alex avaliou o período de campanha e disse que a passagem pelos municípios permitiu apresentar sua trajetória aos eleitores. O candidato também mencionou o período em que comandou a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística e afirmou que a campanha permitiu ampliar o conhecimento dos eleitores sobre obras executadas durante sua passagem pela pasta.

Ao falar sobre o início da disputa eleitoral, Sandro disse que enfrentou um cenário em que parte do eleitorado ainda não conhecia sua atuação.

“E muitos que me consideravam um improvável hoje estão acompanhando a força do trabalho, não do discurso”, declarou.

O candidato afirmou que agora aguarda o resultado das urnas e espera avançar para a próxima etapa da disputa pelo Governo do Paraná. A expectativa, segundo Sandro, é chegar a um eventual segundo turno e ampliar a apresentação de suas propostas aos eleitores.

Ratinho Junior acompanha votação em Ponta Grossa

O governador Ratinho Junior voltou a manifestar apoio à candidatura durante a votação em Ponta Grossa. Ele destacou a passagem de Sandro Alex pela Secretaria de Infraestrutura e falou sobre a possibilidade de continuidade da disputa. “E o segundo turno vai dar essa oportunidade. E o Sandro vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, que foi um trabalho fantástico como secretário de Infraestrutura”, afirmou Ratinho.

O governador também mencionou a ligação de Sandro com Ponta Grossa e a possibilidade de o município ter um governador nascido na cidade. Ratinho Junior afirmou ainda que pretende retornar à iniciativa privada depois do encerramento de seu mandato e que continuará acompanhando a trajetória política do candidato.

Apuração começa após o fechamento das urnas

A votação das Eleições 2026 no Paraná segue até as 17h deste domingo. A partir do fechamento das urnas, começa a apuração que definirá o resultado do primeiro turno. Na eleição para governador do Paraná, caso nenhum candidato alcance mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Sandro Alex seguirá para Curitiba, onde acompanhará a divulgação dos resultados e a definição de quem permanece na disputa pelo Palácio Iguaçu.

 

Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos. Foto Divulgação PL
DEFINIÇÃO Há 1 hora

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno

Candidato do PL supera a marca de 50% dos votos válidos e garante vitória neste domingo (4), sem necessidade de segundo turno no Paraná

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram

Personagens que ganharam projeção nas redes sociais disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Moro vence nos seis maiores colégios do Norte Pioneiro; Sandro Alex leva vantagem sobre Requião

Candidato do PL liderou em Wenceslau Braz, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Ibaiti; Sandro ficou em segundo em quatro municípios

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores pelo Paraná; Curi fica em terceiro

Candidato do PL foi o mais votado do Estado na disputa ao Senado; eleição de Deltan ainda depende de decisão definitiva da Justiça Eleitoral

 Foto: Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro vencem em Wenceslau Braz

Candidato ao governo do Estado pelo PL conquistou 47,1% dos votos brazenses enquanto o candidato a presidência pelo mesmo partido somou 62,9% dos votos

Publicidade
Últimas notícias
DEFINIÇÃO Há 1 hora

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Flávio vence nas três cidades; veja como Jaguariaíva, Sengés e Arapoti votaram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados