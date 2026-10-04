Sandro Alex vota em Ponta Grossa e diz esperar vaga no segundo turno

O candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), votou neste domingo (4), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, acompanhado da família e do governador Ratinho Junior. Após passar pela urna, ele fez um balanço da campanha e falou sobre a possibilidade de avançar ao segundo turno das Eleições 2026.

Sandro esperou cerca de 30 minutos na fila antes de votar. Durante a espera, cumprimentou apoiadores e conversou com eleitores que estavam no local.

O candidato esteve acompanhado da esposa, Patrícia, e dos três filhos, Leonardo, Eduardo e Ricardo. O governador Ratinho Junior e o candidato ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) também acompanharam a votação.

Depois de cumprir a agenda em Ponta Grossa, Sandro informou que seguirá com compromissos ao longo deste domingo e deverá ir para Curitiba no fim da tarde. Na Capital, pretende acompanhar a apuração dos votos no Paraná com integrantes da campanha e a imprensa, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Sandro Alex faz balanço da campanha

Após votar, Sandro Alex avaliou o período de campanha e disse que a passagem pelos municípios permitiu apresentar sua trajetória aos eleitores. O candidato também mencionou o período em que comandou a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística e afirmou que a campanha permitiu ampliar o conhecimento dos eleitores sobre obras executadas durante sua passagem pela pasta.

Ao falar sobre o início da disputa eleitoral, Sandro disse que enfrentou um cenário em que parte do eleitorado ainda não conhecia sua atuação.

“E muitos que me consideravam um improvável hoje estão acompanhando a força do trabalho, não do discurso”, declarou.

O candidato afirmou que agora aguarda o resultado das urnas e espera avançar para a próxima etapa da disputa pelo Governo do Paraná. A expectativa, segundo Sandro, é chegar a um eventual segundo turno e ampliar a apresentação de suas propostas aos eleitores.

Ratinho Junior acompanha votação em Ponta Grossa

O governador Ratinho Junior voltou a manifestar apoio à candidatura durante a votação em Ponta Grossa. Ele destacou a passagem de Sandro Alex pela Secretaria de Infraestrutura e falou sobre a possibilidade de continuidade da disputa. “E o segundo turno vai dar essa oportunidade. E o Sandro vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, que foi um trabalho fantástico como secretário de Infraestrutura”, afirmou Ratinho.

O governador também mencionou a ligação de Sandro com Ponta Grossa e a possibilidade de o município ter um governador nascido na cidade. Ratinho Junior afirmou ainda que pretende retornar à iniciativa privada depois do encerramento de seu mandato e que continuará acompanhando a trajetória política do candidato.

Apuração começa após o fechamento das urnas

A votação das Eleições 2026 no Paraná segue até as 17h deste domingo. A partir do fechamento das urnas, começa a apuração que definirá o resultado do primeiro turno. Na eleição para governador do Paraná, caso nenhum candidato alcance mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Sandro Alex seguirá para Curitiba, onde acompanhará a divulgação dos resultados e a definição de quem permanece na disputa pelo Palácio Iguaçu.