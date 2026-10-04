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Ratinho Junior vota ao lado de Sandro Alex e reforça apoio: “O que cada um fez pelo Paraná?”

Governador destacou crescimento do candidato durante a campanha, demonstrou confiança em uma vaga no segundo turno e associou Sandro Alex à continuidade do projeto político de sua gestão

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - OLIVEIRA JUNIOR
04/10/2026 às 11h39 Atualizada em 04/10/2026 às 11h45
Ratinho Junior vota ao lado de Sandro Alex e reforça apoio: “O que cada um fez pelo Paraná?”
Ratinho Junior votou na Escola Municipal dos Vinhedos, no bairro Santa Felicidade. Foto Assessoria PSD

O governador Ratinho Junior votou na manhã deste domingo (4), em Curitiba, e aproveitou o momento para reforçar publicamente seu apoio a Sandro Alex na disputa pelo Governo do Paraná. Ao lado do candidato, ele destacou o crescimento registrado durante a campanha e afirmou estar confiante na possibilidade de classificação para o segundo turno.

Ratinho Junior votou na Escola Municipal dos Vinhedos, no bairro Santa Felicidade. Em entrevista à Banda B, o governador ressaltou inicialmente a importância da participação dos eleitores e classificou o dia de votação como um momento de fortalecimento da democracia.

Na sequência, porém, o foco passou para a disputa pelo Palácio Iguaçu. Ratinho destacou a evolução de Sandro Alex nas pesquisas ao longo da campanha e lembrou que o candidato iniciou a corrida eleitoral com índices bem menores.

“Claro que isso passa ainda pela vontade da população, mas a gente está muito confiante que isso possa vir a acontecer”

“É feliz de estar aqui com o Sandro Alex hoje também cumprindo o meu dever de cidadão, de poder estar votando e ver esse crescimento que o Sandro Alex teve ao longo da campanha. Uma candidatura que começou com 3%, hoje as pesquisas, todas elas apontam o Sandro Alex indo para o segundo turno”, declarou. 

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O governador ponderou que o resultado depende da decisão dos eleitores nas urnas, mas demonstrou confiança no desempenho do aliado.

“Claro que isso passa ainda pela vontade da população, mas a gente está muito confiante que isso possa vir a acontecer”, completou.

Ratinho associa Sandro à continuidade de sua gestão

Ao falar sobre a candidatura, Ratinho Junior também vinculou Sandro Alex ao grupo político que comandou o Paraná durante sua administração e destacou que o candidato participou de sua equipe ao longo dos últimos anos.

“Hoje o Paraná virou um modelo para o Brasil. E eu tenho muita honra de poder estar cuidando do Estado junto com esse time. E o Sandro Alex esteve do meu lado todo esse momento”, afirmou.

A declaração reforça um dos principais argumentos utilizados pela candidatura de Sandro Alex nesta reta final: apresentar-se ao eleitor como representante da continuidade do atual projeto político estadual.

Ratinho também citou educação, habitação, geração de empregos e crescimento econômico entre os resultados que atribui ao período de sua administração.

“A melhor educação do Brasil, a melhor educação da América Latina, na verdade, foi eleita pelo PISA que avalia 150 países, a maior construção de casa própria do Brasil é do Paraná, maior volume de empregos da nossa história gerados foi agora no nosso período, então a economia do Paraná crescendo muito”, declarou o governador.

Crescimento de Sandro aumenta expectativa pelo segundo turno

A manifestação de Ratinho Junior ocorre em um momento decisivo da eleição estadual. Sandro Alex apresentou crescimento nas pesquisas divulgadas na reta final da campanha e chegou ao domingo de votação disputando uma vaga no segundo turno.

Ao comparecer às urnas ao lado do candidato e reforçar publicamente o apoio, Ratinho Junior também colocou o desempenho de sua administração no centro da escolha dos paranaenses.

A definição, agora, está nas urnas. A votação segue ao longo deste domingo em todo o Paraná, e a apuração definirá quais candidatos avançam para o segundo turno da disputa pelo Governo do Estado.

 

 

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