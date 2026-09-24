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Fórum reúne profissionais de secretariado executivo de cooperativas na Assembleia Legislativa

Participantes conheceram o funcionamento do Parlamento e o trabalho do Cerimonial, setor responsável por eventos e solenidades da Assembleia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
24/09/2026 às 17h27
Fórum reúne profissionais de secretariado executivo de cooperativas na Assembleia Legislativa
Foto: Orlando Kissner/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu, na tarde desta quinta-feira (24), 67 profissionais de secretariado executivo vinculados a cooperativas paranaenses para uma atividade de imersão no funcionamento do Poder Legislativo estadual. A programação fez parte do Fórum dos Profissionais de Secretariado Executivo das Cooperativas do Paraná, promovido pelo Sistema Ocepar, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Paraná (Sescoop/PR), em parceria com a Escola do Legislativo.

Realizada no Auditório Legislativo, a atividade integrou o Programa de Educação Política do Cooperativismo – Imersão ALEP. A iniciativa proporcionou aos participantes a oportunidade de conhecer mais de perto a estrutura e o funcionamento da Assembleia Legislativa, além de ampliar seus conhecimentos sobre a atuação institucional do Parlamento e as atividades desenvolvidas pelo Cerimonial.

A programação contou com uma palestra da diretora do Cerimonial da Casa, Cleusa Caieiro, seguida de uma visita guiada. A coordenadora de Relações Institucionais da Ocepar, Daniely Andressa da Silva, acompanhou o grupo e comentou a importância da atividade.

Segundo Daniely, a aproximação com o Legislativo é especialmente relevante para os profissionais que atuam diretamente no apoio às diretorias e aos conselhos das cooperativas e que, muitas vezes, são responsáveis pela organização de agendas com autoridades.

"Esse é um evento que faz parte do Fórum de Secretariado Executivo. A ideia é que esse público também possa conhecer um pouco da realidade dos protocolos da Assembleia e possa auxiliar quando autoridades estiverem nas cooperativas no interior. Então, é importante conectar essas ações", explicou Daniely.

A visita à Assembleia fez parte de uma programação mais ampla do Fórum, que teve início na sede do Sistema Ocepar. O encontro busca fortalecer as competências técnicas, administrativas e relacionais dos profissionais de secretariado executivo que atuam nas cooperativas paranaenses, promovendo a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas.

Cerimonial

Durante a atividade na ALEP, os participantes conheceram aspectos relacionados à organização do Poder Legislativo e acompanharam uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo Cerimonial, setor responsável por atividades relacionadas a eventos, solenidades e representação institucional da Assembleia.

Para Cleusa Caieiro, a atividade contribui para aproximar os profissionais dos protocolos adotados pela Assembleia e ampliar a compreensão sobre a organização de eventos institucionais.

"É importante que eles entendam um pouco mais sobre os protocolos do Cerimonial da Casa. Estamos recebendo hoje um grupo de profissionais de secretariado executivo ligado às cooperativas, que trabalham diretamente com as cooperativas de todo o Estado. É uma oportunidade para que eles conheçam o funcionamento do Cerimonial Legislativo e como recebemos as autoridades que participam dos eventos oficiais", declarou Cleusa.

Para uma das participantes, a experiência trouxe aspectos práticos relacionados à organização de agendas e ao relacionamento com autoridades. "Eu achei interessante esse lado mais humano, porque temos as questões de cerimonial, protocolo e agendas, mas também nas cooperativas temos dificuldade de nos aproximar de uma autoridade. Aqui, a palestrante trouxe esse lado mais humano do Cerimonial e de como conduzir os protocolos internos", afirmou Patrícia Nunes, secretária executiva da Unicampo, de Maringá.

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