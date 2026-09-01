Com apoio do Sistema FAEP, Concurso Café Qualidade Paraná 2026 abre inscrições

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

A 24ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná está com as inscrições abertas. Os produtores interessados têm até o dia 30 deste mês para se inscrever gratuitamente na Unidade Municipal do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) do município. A premiação é promovida pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que reúne Sistema FAEP, IDR-Paraná e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), entre outras entidades do setor.

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Podem participar produtores paranaenses com atividade cafeeira comprovada em propriedade no Estado — sejam proprietários, meeiros, arrendatários ou parceiros —, nas categorias Café Natural e Café Cereja Descascado ou Despolpado. Na edição anterior, o concurso bateu recorde de participação, com 130 inscrições. A expectativa da organização é superar esse número em 2026.

"O Concurso Café Qualidade Paraná é uma vitrine para o produtor e também para os grãos de qualidade do nosso Estado. Reconhecer esse trabalho, dedicação e investimento é fundamental para abrir novos mercados e agregar valor à produção paranaense", afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

A premiação está marcada para o dia 17 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

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Atenção para as regras

Cada produtor pode inscrever apenas um lote, de uma saca de 60 quilos de 100% café arábica beneficiado e produzido no Paraná. É proibida a inscrição de lotes pertencentes a compradores de café e a membros das comissões organizadora e julgadora, bem como de parentes de primeiro grau.

Os lotes devem estar beneficiados e preparados com tipo 2/3 para melhor (máximo 12 defeitos), nas peneiras 16 e acima, com vazamento máximo de 5% na peneira 16 e teor de umidade máximo de 11,5%, armazenados em local aprovado pela Comissão Regional, em sacaria nova ou seminova.

O julgamento será feito por uma Comissão Julgadora composta por classificadores e degustadores de reconhecida competência estadual e nacional, com base na metodologia sensorial da Specialty Coffee Association (SCA), no Centro de Pesquisa em Qualidade de Café do IDR-Paraná, em Londrina.

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Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão premiados com valor equivalente ao de uma saca na B3 (BM&F) no dia anterior à divulgação do resultado, acrescido de pelo menos 50%.

Rodada de Negócios

Também até 30 de setembro, pelo site do Sistema FAEP, estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Rodada de Negócios, uma iniciativa independente do Concurso Café Qualidade Paraná, promovida também pela Câmara Setorial do Café do Paraná.

"Com a Rodada de Negócios, nosso objetivo é transformar o reconhecimento pela qualidade do café em oportunidade real de comercialização para o produtor paranaense", explica o técnico do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP, Lucian de Sousa.

O evento acontece também no dia 17 de novembro, quando os compradores participam de sessões de degustação (cupping) e, na sequência, negociam diretamente com os produtores preço, volume, condições de entrega e demais termos comerciais, sem intermediação da organização.

Entre os produtores, a participação está limitada a 30 selecionados, com possibilidade de inclusão de até cinco lotes suplentes. Para ser elegível, o lote precisa atingir pontuação mínima de 82 pontos na avaliação sensorial (metodologia SCA), além de volume entre 30 e 60 quilos e critérios de qualidade equivalentes aos do concurso.

Para compradores e torrefações, não há limite de participação. As inscrições vão até o dia do evento, também pelo site do Sistema FAEP.