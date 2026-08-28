ATeG do Sistema FAEP atrai interesse de cooperativa da Nigéria

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O modelo de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema FAEP já está atraindo olhares estrangeiros. Nesta semana, representantes da cooperativa nigeriana Gondal Fulbe Development Initiative (GFDI) estiveram na sede da entidade paranaense, em Curitiba, para conhecer o serviço realizado junto a milhares de produtores rurais, além de outros programas, treinamentos e iniciativas. O objetivo do grupo africano é buscar referências para estruturar e fortalecer a atuação na Nigéria.

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Criada em 2025, a GFDI atua no Estado de Adamawa, no Nordeste da Nigéria, com foco no apoio a pequenos produtores de leite e no fortalecimento da cadeia produtiva. A organização trabalha especialmente com acesso a insumos, adoção de novas tecnologias, capacitação e aproximação dos produtores com o mercado. A visita ao Paraná fez parte da busca por experiências que possam contribuir para a consolidação da organização.

“Essa troca de experiências permite compartilhar soluções que aproximam o conhecimento técnico de diferentes realidades e contribui para melhorar a produção, a gestão e a renda no campo em qualquer parte do mundo”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

“Pudemos aprender, compreender e estudar os serviços oferecidos pelo Sistema FAEP, especialmente os diferentes tipos de apoio para auxiliar o produtor rural no crescimento sustentável”, destaca Oluwafisayomi Kayode, especialista em agronegócio e integrante do conselho da GFDI.

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A agricultura tem peso expressivo na economia nigeriana. Em 2025, o setor respondeu por cerca de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, concentrando 33,5% dos empregos, de acordo com dados do Banco Mundial. Apesar da relevância da atividade, Kayode aponta desafios para ampliar estruturas capazes de oferecer suporte integrado às diferentes cadeias, principalmente junto aos pequenos produtores.

“No Brasil, o sistema funciona de forma integrada, por meio de organizações consolidadas em diferentes setores, que trabalham juntas e complementam os esforços umas das outras. Queremos utilizar esse conhecimento na solução de algumas das lacunas que temos na Nigéria”, explica a integrante do conselho da GFDI.

ATeG na mira da Nigéria

Um dos programas do Sistema FAEP que mais despertou interesse da delegação africana envolve a ATeG. Gratuito, o serviço combina orientação técnica e gestão da propriedade por meio de acompanhamento individualizado e periódico aos produtores rurais.

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A iniciativa busca melhorar a produção e a renda das propriedades a partir de um atendimento adaptado à realidade de cada produtor. Os técnicos de campo acompanham indicadores produtivos e econômicos, orientam a adoção de tecnologias e auxiliam na organização da atividade rural.

Iniciada em 2023 com foco na olericultura, a ATeG foi ampliada para diferentes cadeias produtivas e atualmente contempla áreas como apicultura, bovinocultura de corte e de leite, cafeicultura, fruticultura, grãos e cereais, olericultura, ovinocultura de corte e piscicultura.

Para Kayode, o formato de acompanhamento próximo ao produtor é uma experiência que pode servir de referência para a atuação da GFDI, especialmente por a entidade nigeriana trabalhar diretamente com pequenos produtores de leite. “Esse suporte técnico oferecido aos produtores, de forma individualizada e distribuído por diferentes regiões, faz a diferença”, destaca.

Outro ponto que atraiu a delegação nigeriana envolve formação profissional voltada ao meio rural. “O sistema de capacitação do Sistema FAEP, com profissionais sendo preparados e produtores com acesso a treinamentos em áreas como produção de leite, pecuária de corte e outras cadeias, pode ser integrados ao nosso país”, conclui a integrante do conselho da GFDI.