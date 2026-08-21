Sistema FAEP lança curso inédito no Brasil sobre escoltas de máquinas agrícolas

Treinamento atende demanda do meio rural e comprova o protagonismo do Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
21/08/2026 às 13h49
Sistema FAEP lança curso inédito no Brasil sobre escoltas de máquinas agrícolas
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Desde o final de 2024, máquinas agrícolas podem circular em vias públicas. Isso trouxe um desafio para os produtores rurais, que precisam garantir que esse deslocamento ocorra com segurança. Para atender a essa demanda, o Sistema FAEP lançou um curso inédito no Brasil, voltado à capacitação em escoltas de máquinas agrícolas.

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A formação foi desenvolvida após a publicação da Resolução 1.017/2024, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu critérios para o registro e a circulação de tratores e demais máquinas agrícolas em vias públicas. Entre as exigências da norma, está a realização de escolta para máquinas com largura superior a 2,80 metros durante o deslocamento em rodovias.

“A partir dessa resolução, reunimos sindicatos rurais e a Polícia Rodoviária Estadual para construir uma capacitação que permitisse esse trânsito com segurança. A criação do curso atende o campo”, explica o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “A capacitação é inédita entre os serviços do Senar [Serviço Nacional de Aprendizagem Rural] no Brasil, reforçando o protagonismo do Paraná na busca por soluções voltadas à segurança no meio rural”, complementa.

Embora a nova resolução não estabeleça critérios de capacitação para quem realiza a escolta, exigindo apenas que o condutor seja habilitado e que o veículo esteja em condições regulares de circulação, o Sistema FAEP desenvolveu o curso para auxiliar os agricultores e pecuaristas.

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“A preocupação é com quem acompanha essas máquinas. Muitas vezes é o próprio produtor ou seus familiares. Ou seja, se ocorrer um imprevisto, essa pessoa precisa saber como sinalizar a via, orientar os demais motoristas, acionar os órgãos competentes e agir de forma segura”, destaca Meneguette. “O objetivo é garantir que o deslocamento das máquinas aconteça com segurança, reduzindo riscos tanto para o produtor quanto para os demais usuários das rodovias”, acrescenta.

Formação une teoria e prática

O curso possui carga horária de 12 horas, sendo oito horas de conteúdo teórico e quatro horas de atividades práticas. Cinco instrutores do Sistema FAEP passaram por uma capacitação específica para ministrar o treinamento.

Durante as aulas, os participantes recebem orientações sobre direção defensiva, posicionamento correto do veículo de escolta, distâncias de segurança, procedimentos para travessia de rodovias, comunicação entre o operador da máquina e o escoltador, noções de primeiros socorros e protocolos de emergência.

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“Abordamos situações do dia a dia, como a distância adequada entre a máquina e o veículo de escolta, como agir em caso de neblina, quando é permitido circular e como proceder se houver uma pane ou um acidente durante o deslocamento”, explica o técnico Maurinei Benedito Igerski, do Departamento de Desenvolvimento da Oferta do Sistema FAEP.

Outro tema tratado na capacitação é a Autorização Especial de Trânsito (AET), documento exigido para a circulação de máquinas com dimensões específicas. Para participar do treinamento, é necessário procurar o sindicato rural da região. Mais informações no site do Sistema FAEP.

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