Aprovado na Câmara, projeto que impede embargo com base em imagem de satélite conta com apoio do Sistema FAEP

POLÍTICA - O projeto aprovado na Câmara dos Deputados que proíbe a imposição de embargos ao produtor rural com base na detecção de possíveis infrações ambientais por meio de imagens de satélites tem apoio do Sistema FAEP. O texto também impede que órgãos de fiscalização ambiental usem medidas cautelares de maneira a antecipar sanções listadas na Lei dos Crimes Ambientais.

O Projeto de Lei (PL) 2.564/2025, que segue para votação no Senado, contou também com a mobilização da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O projeto é de autoria do deputado federal Lucio Mosquin.

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“O proprietário rural deve ter o direito de apresentar esclarecimentos antes de receber punição que, muitas vezes, é indevida. Essas sanções antecipadas podem afetar o acesso do produtor ao crédito rural e, consequentemente, têm um impacto sobre a atividade agrícola”, diz o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “Portanto, esse é um projeto que traz mais proteção ao produtor e garante que penalidades não sejam aplicadas de forma precoce ou imprópria”, ressalta.

De acordo com a proposta, medidas administrativas cautelares ainda poderão ser adotadas em casos de irregularidades ambientais, desde que não configurem punições antecipadas e que observem o direito de defesa do proprietário rural.

O Sistema FAEP vem apoiando projetos que buscam barrar punições indevidas do Prodes. A ferramenta comete equívocos como a identificação de “polígonos errados”, além de não ser capaz de identificar supressão de cobertura vegetal autorizada pelo Estado, atividades de limpeza ou troca de cultura.

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“O produtor rural não pode ser punido em caso de imprecisões ou falsos positivos”, diz Meneguette. “A aprovação desse projeto é um passo importante. O Sistema FAEP vai seguir acompanhando o andamento do PL até a sanção presidencial”, conclui.