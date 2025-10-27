15°C 18°C
Usuário de drogas descarrega revólver contra o carro do próprio irmão

Situação foi registrada no município de São Jerônimo da Serra e vítima disse que o irmão também ameaça sua família

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/10/2025 às 17h22
Usuário de drogas descarrega revólver contra o carro do próprio irmão
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Um homem procurou a equipe da Polícia Militar para denunciar seu irmão que descarregou um revólver contra o seu carro. O crime foi registrado na noite do último sábado (25) no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, na manhã do domingo um homem que é morador do Distrito São João do Pinhal compareceu ao Pelotão da PM e passou a relatar que, por volta das 21h30 do sábado, seu irmão foi até a sua casa e efetuou disparos contra o veículo da vítima.

Ainda conforme a denúncia, a vítima relatou que o irmão mora na cidade de Londrina e é usuário de drogas e faz ameaças constantes contra ele e sua família.

Frente aos fatos, e como o autor não foi encontrado, foi registrado o boletim de ocorrência e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis sobre o caso.

