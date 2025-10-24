10°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Trabalhador morre após caminhão com carga de cimento capotar em Tomazina

Acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (23) na PR-272; causas ainda estão sendo investigadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/10/2025 às 10h11
Acidente aconteceu nesta quinta-feira (23) em Tomazina. Foto: Divulgação

TOMAZINA - Um homem de 40 anos morreu na tarde desta quinta-feira (23) após o caminhão que ele dirigia sair da pista e cair em um barranco às margens da PR-272, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná.

A vítima foi identificada como Fernando José de Lima, funcionário da empresa Bruno Cimento, de Siqueira Campos. Segundo informações do radialista Claret Coutinho, o caminhão transportava uma carga de cimento quando Fernando perdeu o controle da direção. O veículo capotou e despencou em um barranco.

Equipes de resgate foram acionadas, mas Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos legais.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

O velório de Fernando José de Lima será realizado na Capela da Paz, em Siqueira Campos. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado. Ele deixa esposa e dois filhos pequenos.

Palestra acontecerá no Tribunal do Fórum de Tomazina. Foto: Divulgação
VIOLÊNCIA POLÍTICA Há 2 dias

Fórum de Tomazina recebe palestra sobre Violência Política de Gênero no próximo dia 4

Palestra será conduzida pelo Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE, pela Desembargadora Subst. Suzana Massako Hirama, auxiliar da Presiência do CNJ

 Foto: Marcos Junior.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Tomazina sedia Copa Brasil de Caiaque Polo e abre os Jogos de Aventura e Natureza no Norte Pioneiro

Competição nacional contou com disputas nas categorias Sênior e Mista, reunindo equipes que demonstraram alto nível técnico nas corredeiras do Rio da Cinza, um dos principais atrativos turísticos do município

 Terrenos, veículos e outros itens serão leiloados pela prefeitura. Foto: Prefeitura de Tomazina
LEILÃO PÚBLICO Há 2 semanas

Prefeitura de Tomazina vai leiloar carros, caminhões e imóveis no próximo dia 29

Ação tem como objetivo dar destino adequado a materiais e patrimônios públicos não utilizados, além de arrecadar novos recursos

 Foto: Reprodução/Marcos Junior
JOGOS DE AVENTURA Há 2 semanas

Tomazina recebe Jogos de Aventura e Natureza neste final de semana

Jogos estreiam na cidade com competições de Caiaque Polo neste sábado (11); cidade receberá outras modalidades nos próximos finais de semana

 Maristela Fátima recebendo a licença sanitária. Foto: Divulgação
AGRICULTURA FAMILIAR Há 2 semanas

Prefeito de Tomazina entrega nova licença para produtores rurais e destaca avanço das agroindústrias

Maristela e Odiele receberam a licença sanitária para ampliarem seus mercados em todo o Norte Pioneiro, uma conquista que representa anos de luta e busca por reconhecimento

