Trabalhador morre após caminhão com carga de cimento capotar em Tomazina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Um homem de 40 anos morreu na tarde desta quinta-feira (23) após o caminhão que ele dirigia sair da pista e cair em um barranco às margens da PR-272, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná.

A vítima foi identificada como Fernando José de Lima, funcionário da empresa Bruno Cimento, de Siqueira Campos. Segundo informações do radialista Claret Coutinho, o caminhão transportava uma carga de cimento quando Fernando perdeu o controle da direção. O veículo capotou e despencou em um barranco.

Equipes de resgate foram acionadas, mas Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos legais.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

O velório de Fernando José de Lima será realizado na Capela da Paz, em Siqueira Campos. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado. Ele deixa esposa e dois filhos pequenos.