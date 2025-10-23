10°C 24°C
Padre natural do Norte Pioneiro é ordenado bispo no Mato Grosso do Sul

Frei Pedro Cesário Palma, nascido em Pinhalão, foi ordenado bispo da Diocese de Jardim no último sábado (18)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/10/2025 às 13h36
A nomeação episcopal de frei Pedro foi anunciada pelo Papa Leão XIV em 22 de agosto deste ano. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na tarde do último sábado (18), a Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, foi palco de uma celebração marcada pela fé e emoção da Igreja Católica: a ordenação episcopal do monsenhor frei Pedro Cesário Palma, nomeado bispo da Diocese de Jardim, no Mato Grosso do sul. Natural do Norte Pioneiro, frei Pedro passa a integrar o episcopado brasileiro após uma longa trajetória dedicada à vida religiosa e pastoral.

Nascido em Pinhalão, no dia 15 de agosto de 1961, Pedro ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos ainda jovem, construindo uma caminhada reconhecida pela simplicidade, proximidade com o povo e comprometimento com a missão franciscana. Até recentemente, exercia o ministério de pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Umuarama (PR), onde atuava de forma destacada na evangelização e nas ações sociais da comunidade.

A nomeação episcopal de frei Pedro foi anunciada pelo Papa Leão XIV em 22 de agosto deste ano. Com o novo encargo, ele assume a Diocese de Jardim, no Mato Grosso do Sul, sucedendo uma trajetória de décadas dedicadas à Igreja e à Ordem dos Capuchinhos.

A celebração de ordenação episcopal foi presidida pelo bispo de Patos de Minas (MG), dom frei Cláudio Nori Sturm, e teve como concelebrantes principais o arcebispo de Curitiba (PR), dom José Antonio Peruzzo, e o arcebispo de Campo Grande (MS), dom Dimas Lara Barbosa. Estiveram presentes também diversos bispos dos regionais Sul 2 e Oeste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre eles os respectivos presidentes: dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina, e dom Ettore Dotti, bispo de Naviraí.

A Igreja esteve repleta de fiéis vindos de diferentes lugares: da comunidade local, das paróquias onde frei Pedro atuou e da diocese que ele passa a conduzir, além de familiares e amigos que celebraram com alegria o novo passo em sua missão.

Com sua ordenação, o Norte Pioneiro do Paraná vê um de seus filhos alcançar uma nova etapa na vida eclesial, levando para o Mato Grosso do Sul a espiritualidade franciscana e o espírito acolhedor que marcaram sua caminhada.

