Tribunal de Tomazina recebe palestra sobre Violência Política de Gênero no próximo dia 4

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

No próximo dia 4 de novembro, às 14h, o Tribunal do Júri do Fórum de Tomazina será palco de uma importante palestra sobre Violência Política de Gênero. O evento é aberto ao público e voltado especialmente aos municípios da Zona Eleitoral de Tomazina, que compreende as cidades de Tomazina, Pinhalão e Jaboti.

A iniciativa conta com a presença do Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e da Desembargadora Substituta Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira, juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ambos têm se destacado no debate sobre a defesa dos direitos políticos e da igualdade de gênero no espaço público.

A palestra pretende conscientizar a população sobre os diversos aspectos da violência política de gênero, uma prática que busca restringir ou impedir a atuação política de mulheres e pessoas de outros gêneros por meio de agressões físicas ou verbais, intimidações, discriminações e assédios, tanto em ambientes presenciais quanto virtuais.

Esse tipo de violência impacta diretamente o direito de votar, ser votado, exercer cargos eletivos e participar de atividades políticas em condições de igualdade. Por gerar um impacto significativo nos direitos, o Senado Federal também atua para conscientizar os políticos e oferecer meios de denúncia cada vez mais eficientes.

Nesta segunda-feira (22), por exemplo, o Senado lançou oficialmente o canal Zap Delas, uma ferramenta utilizada no enfrentamento a esse tipo de crime. Através do número (61) 98309-0025, o serviço funciona pelo WhatsApp e recebe denúncias e relatos, oferecendo acolhimento, orientação jurídica e encaminhamento institucional para as vítimas.

Contudo, a realização da palestra em Tomazina reforça a importância de ações educativas e institucionais que assegurem a plena participação política de todos os gêneros e fortaleçam a democracia nos municípios atendidos pela Zona Eleitoral de Tomazina.