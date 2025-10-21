Aumento de casos de escorpiões coloca Jaboti em alerta

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - O município de Jaboti, no Norte Pioneiro, está em alerta devido ao aumento significativo no número de escorpiões nas áreas urbanas e rurais. O alerta foi emitido pelas autoridades de saúde pública no final da última semana, após um crescimento no número de ocorrências registradas e relatos feitos por moradores em diferentes regiões da cidade.

O calor intenso, associado ao acúmulo de entulho e matéria orgânica, cria um ambiente perfeito para a proliferação dos escorpiões, que saem de seus esconderijos principalmente durante a noite em busca de abrigo e alimento — como baratas, por exemplo.

Os grupos mais vulneráveis, como crianças pequenas e idosos, merecem atenção especial. Em caso de picada, a orientação é buscar imediatamente atendimento médico no hospital ou unidade de saúde mais próxima. O soro antiescorpiônico é disponibilizado em casos mais graves, principalmente quando há sinais de envenenamento sistêmico.

Embora muitas picadas possam ter efeitos leves, dependendo da espécie e da reação da vítima, o veneno do escorpião pode ser fatal. Por isso, a prevenção é a melhor arma neste momento.

Norte Pioneiro em risco: três crianças já morreram

Este ano tem sido marcado por tragédias no Norte Pioneiro – especialmente quando se tratam de picadas de escorpiões. Em todo o Estado, foram registrados mais de cinco mil casos de acidentes com estes animais, e três mortes – todas confirmadas na 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, em cidades do Norte Pioneiro.

A primeira morte aconteceu em setembro, na cidade de Cambará. A vítima foi um menino de apenas três anos de idade. Pouco depois, no final do mesmo mês, uma menina de quatro anos também morreu após ser picada pelo animal, na cidade de Jacarezinho.

Em Cambará – novamente -, um outro menino foi vítima do animal. Este caso aconteceu no começo da última semana, e o menino tinha apenas 12 anos de idade.

Dicas de prevenção

Para evitar acidentes, a principal recomendação é manter quintais e terrenos sempre limpos, sem acúmulo de lixo, folhas secas ou entulho. É importante não deixar materiais de construção como madeiras, tijolos, telhas ou outros objetos amontoados no chão, pois eles servem como esconderijo para os escorpiões.

Dentro de casa, camas e berços devem ficar afastados das paredes, e é fundamental evitar que roupas de cama toquem o chão. Também é recomendado vedar ralos, frestas e buracos em pisos e paredes, além de sempre inspecionar calçados, roupas e toalhas antes de usá-los. Essas atitudes simples podem fazer toda a diferença para evitar acidentes.

Estas dicas não valem apenas para a cidade de Jaboti, que entrou em alerta recentemente, mas sim para todas as cidades da região.