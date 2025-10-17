17°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

“Luzes, Som... e o Silêncio”

Enquanto houver uma alma disposta a sentir, haverá arte.

Por: DAVI MARTINS Fonte: Por Flávio Mello - Colunista da Folha
17/10/2025 às 16h38
“Luzes, Som... e o Silêncio”
Não sei até quando vou conseguir abrir e fechar as cortinas.

por Flávio Mello

Secretário Municipal de Cultura

@flaviomelloescritor

 

Há um instante, entre o som e o silêncio, em que tudo parece suspenso — o tempo, a respiração, o sentido. É ali que habita o trabalho de quem vive da arte e para a arte. No entanto, nesse ofício diário com a Cultura, o que mais fere não é a crítica, nem o esforço, mas o vazio: a falta de presença, a ausência do olhar.

Dói.

Dói ver um palco inteiro preparado com cuidado, as luzes ajustadas, o cenário pronto, os ensaios concluídos, e, quando o espetáculo começa, perceber que há mais cadeiras do que aplausos, mais ecos do que vozes.

Os rostos são os mesmos — fiéis, poucos, generosos. Mas faltam os outros, os que poderiam estar e não estão. E o que mais machuca é o artista que não vê o outro artista. O que chega apenas para cumprir seu papel, apresenta-se, sorri, recolhe seus aplausos e vai embora. A arte, para alguns, termina onde termina o espelho.

Nietzsche dizia que a arte é uma ponte, mas há quem prefira transformá-la num pedestal. Talvez por isso o palco brilhe tanto e, ainda assim, pareça tão escuro. O artista cego não é o que não vê — é o que não sente o outro.

Fico ali, entre as luzes e o som, observando o silêncio que insiste em crescer. Ele é pesado, denso, quase palpável. Os aplausos, quando vêm, soam amarelos, frágeis, distantes.

E o coração, que se acostuma a resistir, sente de novo a velha dor do vazio.

São meses de trabalho, de ideias, de cuidado, de alma entregue em cada detalhe. A divulgação vai longe — rádios, jornais, redes sociais, mensagens, convites. Tudo ecoa, mas pouco retorna.

E então, no mercado, alguém comenta, distraído: “Nesta cidade não tem nada pra fazer.” Ignoram o teatro que esteve em cartaz, o menino que cantou lindamente, a bailarina que quase flutuou, a exposição que respirava beleza. Não veem. Não procuram ver.

Como levar a montanha até quem não caminha? Ou será que caminham, mas em outra direção?
Não sei se é ignorância ou apenas desinteresse. Talvez ambas. Há aplausos que chegam de longe, de quem nunca veio. São elogios vazios, palavras que soam falsas. E o eco disso é mais triste do que o silêncio.

Às vezes me pergunto o que mais as pessoas esperam. Se o asfalto, o futebol de domingo, a cerveja e o bilhar bastam para preencher o tempo — onde cabe a arte? Será que estamos assistindo, em silêncio, ao fim da curiosidade estética? À morte da alma que se comove diante do belo?

Penso, por instantes, em voltar à sala de aula. Giz, lousa, alunos. Repetir os mesmos conteúdos, os mesmos gestos, como quem se abriga do vendaval. Mas então lembro de Clarice Lispector, que um dia escreveu:

“Não entendo, só sinto. E se sinto, está certo.”

E é isso que me mantém. Sentir ainda é o que me move.

Talvez o sentido do meu trabalho esteja justamente nisso: na dor. Porque a dor da indiferença é o sinal de que ainda há importância. Se não doesse, é porque já teria deixado de importar.

Não sei até quando vou conseguir abrir e fechar as cortinas. Mas enquanto houver uma alma disposta a aplaudir de verdade, a sentir comigo, a estar presente, eu seguirei.

Porque apagar as luzes é simples.

Difícil é continuar oferecendo o bis.

 

Flávio Mello é escritor, músico e gestor cultural paulistano, com obra marcada por lirismo urbano, crítica social e escuta sensível. Após um acidente na juventude, encontrou na literatura um caminho de reconstrução e expressão profunda. Estabelecido em Siqueira Campos (PR), transformou a cena cultural local por meio de projetos, festivais e políticas públicas, sendo amplamente reconhecido por seu impacto regional. Sua escrita transita entre o realismo brutal e a poesia do cotidiano, abordando temas como infância, fé, masculinidade e resistência. É membro de academias literárias e segue criando, também na música, com um projeto de doom metal filosófico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Elas são invisíveis, subterrâneas, sem mitologia própria. Vivem na penumbra, corroendo como o esquecimento. Foto: Flávio Mello
RAÇA MALDITA Há 2 semanas

A Traça e o Abismo das Palavras

Maldita traça que come páginas de sabedoria.

 “Ver meus amigos, meus artistas, brilhando no palco, mesmo sob luz mínima, foi um presente”. Foto: Flávio Mello
GRAVADO NA MEMÓRIA Há 3 semanas

Setembro: quando Siqueira Campos soprou velas e afinou violas

Setembro de 2025 ficará para sempre gravado na memória: mês em que Siqueira Campos celebrou seus 105 anos de emancipação

 Vida é vida, dizia minha avó, e respeito é respeito. Foto: Flávio Mello
REALIDADE ESCONDIDA Há 4 semanas

A maior crueldade animal

Talvez, no fim, a maior crueldade animal seja o homem que esquece que também é um

 O horror é como a água: infiltra-se, encontra frestas, rompe barreiras. Foto: Flávio Mello
LEMBRANÇAS PAVOROSAS Há 1 mês

Onde Você Estava – 11 de Setembro, 24 Anos Depois?

Onde você estava no dia 11/09/2001? Você se lembra? Vocês se lembram?

 Foto: Flávio Mello
MÚSICA E CULTURA Há 1 mês

Powerslave: 41 anos depois, e o lado B da vida

Um clássico do Iron Maiden que atravessa gerações e histórias pessoais

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados