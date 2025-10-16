13°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Pesquisa aponta que com apoio de Ratinho Junior, Guto Silva chega a 61,8%

No mesmo cenário, Rafael Greca (56,7%), Alexandre Curi (54,8%) e Darci Piana (39,1%), também do PSD, não ultrapassam 60%.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
16/10/2025 às 18h23
Pesquisa aponta que com apoio de Ratinho Junior, Guto Silva chega a 61,8%
A pesquisa mostra que o nome escolhido por Ratinho Junior pode impulsionar a campanha de Guto Silva para 2026

A nova pesquisa Futura Inteligência/Apex Partners, divulgada na quarta-feira (15), mostra que o nome escolhido por Ratinho Junior pode impulsionar a campanha de Guto Silva para 2026. Entre os pré-candidatos do PSD, ele é o que mais acumula apoio com o aval governador, chegando a 61,8% na soma de resultados entre votaria nele com certeza e poderia votar. No mesmo cenário, Rafael Greca (56,7%), Alexandre Curi (54,8%) e Darci Piana (39,1%), também do PSD, não ultrapassam 60%.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

Entre os dados que chamam atenção na pesquisa, os indicadores mais altos de transferência de votos para Guto Silva são na região Sudeste, na área de Prudentópolis (81,1% com apoio de Ratinho Junior), Centro Oriental (67,6%) e Oeste (66,9%). Na Capital, com 72,9%, ele fica muito perto de Greca (75,3%), que foi prefeito e tem nome reconhecido na cidade.

Outro indicador que chamou a atenção nos corredores do Palácio Iguaçu foi que ele tem a menor rejeição entre todos os nomes testados, com apenas 11,6%. Beto Richa (32,8%), Requião Filho (28,8%), Sergio Moro (23%), Cida Borghetti (21,5%), Ênio Verri (15,7%) e Rafael Greca (14,6%) lideram esse índice. Ele mantém rejeição baixa entre todas as vertentes religiosas: entre evangélicos Guto Silva tem a menor rejeição entre os candidatos e entre católicos, a segunda menor, ao lado de Darci Piana.

Os dados apontam que apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que tem aprovação de 84% dos eleitores paranaenses na mesma pesquisa, deve mesmo definir o futuro do Palácio Iguaçu. E nesse cenário, Guto Silva aparece em vantagem por aliar caneta para investimentos no comanda da Secretaria das Cidades, como o Asfalto Novo, Vida Nova, menina dos olhos dos prefeitos, e muita margem para crescimento por desconhecimento do eleitorado.

A pesquisa Futura Inteligência/Apex Partners ouviu 800 eleitores entre 08 e 10 de outubro. Ela tem margem de erro de 3,5% e índice de confiança de 95%.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
De acordo com o deputado, por meio do Observatório dos Pedágios, a população pode acompanhar tudo o que está acontecendo sobre as novas concessões. Foto: Valdir Amaral/Alep
TRANSPARÊNCIA Há 3 semanas

Observatório da Fiep amplia fiscalização do pedágio no Paraná, diz Romanelli

Deputado disse que é preciso garantir a transparência e a execução das obras previstas nas novas concessões rodoviárias

 “enho dito abertamente que sou pré-candidato ao Governo do Estado. É a minha vontade, o meu desejo!”, disse o deputado. Foto: Assessoria
POLÍTICA Há 4 semanas

Alexandre Curi confirma pré-candidatura ao governo do Paraná: “É a minha vontade!”

Deputado afirmou que não vai se esconder atrás do discurso de que ainda é cedo e disse que está se preparando para assumir o Governo do Estado em 2026

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 meses

Prefeitura busca consenso com vereadores para avançar em readequação salarial sem comprometer orçamento

Prefeito Polaco solicitou suspensão da votação para reavaliar o projeto com os vereadores e buscar formas de ampliar a readequação salarial de forma escalonada, sem comprometer o equilíbrio financeiro do município

 Foto: Ilustrativa - Marcos Correa
ENCONTRO Há 7 meses

Bolsonaro será recebido por Ratinho Junior em visita ao Paraná

Ex-presidente tem almoço agendado com o governado no Palácio Iguaçu no próximo sábado

 Foto: Divulgação ADI-PR
CONVIDADOS Há 9 meses

ADI-PR recebe convite para participar da cerimônia de posse da nova Mesa Diretora da Alep

Posse da nova mesa será realizada no dia 3 de fevereiro, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados