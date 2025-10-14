Jogos de Aventura e Natureza movimentam o esporte e turismo do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Entre os dias 17 e 26 de outubro, as cidades de Tomazina, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis e Siqueira Campos receberão a edição regional dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) 2025, iniciativa do Governo do Estado do Paraná que integra esporte, turismo e preservação ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável das regiões-sede. O evento é aberto ao público e conta com atividades gratuitas, reunindo atletas e visitantes de diversas partes do estado e do país.

A programação começou em Tomazina com a competição de Caiaque Polo, realizada nos dias 11 e 12 de outubro, marcando a abertura oficial dos jogos na região. Entre os dias 17 e 18, a cidade receberá ainda provas de velocross, apresentações de BMX, vôlei de praia, canoagem slalom, levantamento de peso e corrida de obstáculos, explorando as corredeiras e o Parque local, reconhecidos por sua infraestrutura voltada ao turismo de aventura.

Jacarezinho será palco de competições entre os dias 18 e 26, incluindo rally de jipe, basquete 3x3, futevôlei, passeio ciclístico, skate street e apresentações de BMX, oferecendo atividades para diferentes públicos e faixas etárias, com atenção especial à integração entre esporte e comunidade local.

Em Ribeirão Claro, Carlópolis e Siqueira Campos, a programação contempla modalidades como handebol de areia, maratona aquática, stand up paddle, beach tênis, corrida de aventura, corrida de motos, voos de balão, ciclismo, caminhadas e atividades de ecoturismo, além de apresentações culturais. As competições valorizam os espaços naturais da região e incentivam a prática esportiva em contato com o meio ambiente, reforçando a vocação do Norte Pioneiro para o turismo sustentável.

Desde sua criação em 2019, os JANs vêm se consolidando como um evento de referência nacional, atraindo milhares de participantes e turistas, gerando emprego e renda para as cidades-sede e promovendo o desenvolvimento regional. O projeto combina desafios esportivos com ações socioambientais, estimulando a preservação da natureza e a valorização da cultura local em um formato itinerante que passa por diferentes municípios a cada edição.

A realização dos Jogos de Aventura e Natureza no Norte Pioneiro representa uma oportunidade de fortalecer a identidade cultural das cidades participantes e de promover a integração entre população, atletas e visitantes. A iniciativa também contribui para movimentar o comércio, o turismo e os serviços locais, gerando impactos econômicos positivos enquanto incentiva estilos de vida ativos e saudáveis.

Para acessar a programação completa, informações sobre modalidades e inscrições, os interessados podem consultar o site oficial dos Jogos de Aventura e Natureza: www.jogosaventuraenatureza.com.