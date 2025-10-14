Tomazina sedia Copa Brasil de Caiaque Polo e abre os Jogos de Aventura e Natureza no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - O município de Tomazina foi palco, neste fim de semana, da Copa Brasil de Caiaque Polo 2025, competição que marcou o início das atividades dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) na região do Norte Pioneiro. O evento reuniu atletas de diversas partes do país e movimentou o turismo esportivo local. A etapa foi a primeira ação dos JANs na região, que ocorrerão entre os dias 17 e 26 de outubro nas cidades de Tomazina, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis e Siqueira Campos. A competição nacional contou com disputas nas categorias Sênior e Mista, reunindo equipes que demonstraram alto nível técnico nas corredeiras do Rio das Cinzas, um dos principais atrativos turísticos do município.

De acordo com o prefeito César Bueno, o evento reforça o potencial de Tomazina para sediar grandes competições esportivas ligadas à natureza. “Nossa cidade conta com uma grande tradição de eventos nas corredeiras do Rio da Cinza. Além disso, o Parque possui uma infraestrutura completa para receber atletas e visitantes”, destacou o prefeito. A Copa Brasil de Caiaque Polo 2025 atraiu centenas de pessoas entre competidores, equipes técnicas e turistas, contribuindo para movimentar o comércio local e fortalecer o calendário esportivo do município, reconhecido por suas belezas naturais e vocação para o ecoturismo.

Na categoria Master, o título ficou com o Iate Londrina, seguido pelas equipes Asas de Arcanjo e USP, que completaram o pódio. Na sequência ficaram Nômades, Brasília e Tomazina. Já na categoria Mista, o primeiro lugar ficou com a equipe Arcanjos Celestiais, seguida por Brotos D’Água e Arcanjos Guardiões. Tomazina ficou em quarto lugar, enquanto a Seleção Sub-21 encerrou a disputa na quinta colocação.

Os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná que combina esporte, turismo e preservação ambiental em um formato itinerante. Desde a sua criação, em 2019, o projeto tem promovido experiências esportivas em contato com a natureza, atraindo atletas, visitantes e impulsionando o desenvolvimento econômico regional.