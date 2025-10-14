Brasil leva virada e perde por 3 a 2 para o Japão em amistoso em Tóquio

Redação - Folha Extra

FUTEBOL - A Seleção Brasileira foi derrotada por 3 a 2 pelo Japão na manhã desta terça-feira (14), em amistoso realizado no Estádio Ajinomoto, em Tóquio. O resultado entrou para a história como a primeira vitória japonesa sobre o Brasil em confrontos entre as seleções, quebrando um tabu que durava 37 anos e 14 jogos.

O Brasil começou melhor e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Paulo Henrique inaugurou o placar após boa jogada de Bruno Guimarães. Pouco depois, aos 31, Gabriel Martinelli ampliou o marcador com chute cruzado. Com dois gols de frente, a equipe de Carlo Ancelotti parecia encaminhar mais uma vitória tranquila diante dos asiáticos.

Na etapa final, porém, o cenário mudou completamente. O Japão voltou com mais intensidade e aproveitou as falhas defensivas brasileiras. Logo aos 6 minutos, Minamino descontou após erro na saída de bola de Fabrício Bruno. O empate veio aos 16, quando Nakamura subiu livre após cobrança de escanteio e desviou de cabeça para as redes.

A virada japonesa foi confirmada aos 25 minutos, em jogada rápida pela direita. Ueda recebeu cruzamento preciso e cabeceou no contrapé do goleiro Hugo Souza, definindo o 3 a 2 no placar. O Brasil tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu furar a marcação adversária.

A derrota expôs fragilidades no sistema defensivo brasileiro, especialmente nos lances de bola aérea e na recomposição. Ancelotti promoveu testes no elenco, dando oportunidades a jogadores que vinham recebendo poucas chances, mas a falta de entrosamento ficou evidente ao longo da partida.

Com o revés, o Brasil perdeu uma invencibilidade histórica diante dos japoneses — eram 11 vitórias e dois empates até então. O amistoso fez parte da preparação da Seleção para os próximos compromissos da Data FIFA de novembro, quando enfrentará adversários ainda a confirmar.

O resultado serve de alerta para ajustes imediatos no sistema tático e maior equilíbrio entre os setores, especialmente com as Eliminatórias e a Copa América no horizonte.