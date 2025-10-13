Prefeitura de Tomazina vai leiloar carros, caminhões e imóveis no próximo dia 29

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - A Prefeitura de Tomazina promoverá no dia 29 de outubro, às 10h, um leilão público que contará com uma ampla variedade de bens, incluindo veículos, máquinas, terrenos e sucatas. A ação tem como objetivo dar destino adequado a materiais e patrimônios considerados inservíveis ao uso público, além de contribuir para a arrecadação de recursos que poderão ser revertidos em melhorias e investimentos no município.

Entre os itens disponíveis para arremate, destacam-se veículos de diferentes modelos e finalidades, como automóveis, caminhonetes, ambulâncias e caminhões. Um dos destaques é uma Chevrolet Spin 1.8, que será leiloada juntamente com outros automóveis da frota municipal. Também integram a lista máquinas e equipamentos utilizados em serviços públicos, como uma retroescavadeira e uma roçadeira articulada, além de sucatas e aparelhos diversos que não estão mais em uso.

O leilão também incluirá imóveis de propriedade do município, entre eles dois terrenos localizados no Bairro Alto e três terrenos na Rua Germino Ribeiro do Vale. Esses espaços podem representar oportunidades de investimento tanto para pessoas físicas quanto jurídicas interessadas em adquirir áreas dentro do perímetro urbano de Tomazina.

Todos os bens disponíveis passarão por um processo público e transparente de venda, seguindo as normas legais e os critérios estabelecidos pela administração municipal. A iniciativa faz parte das medidas de gestão patrimonial adotadas pela Prefeitura para otimizar o uso dos recursos públicos, garantindo mais eficiência e controle sobre os bens do município.

Com a realização do leilão, a Prefeitura de Tomazina reforça o compromisso com a transparência e a responsabilidade administrativa, oferecendo à população e aos interessados a oportunidade de participar de um processo acessível e aberto, que visa dar novo destino a bens públicos e contribuir para o desenvolvimento local.

“Essa é mais uma ação de gestão responsável e transparente, buscando dar destino correto aos bens inservíveis e gerar recursos para novos investimentos no município”, afirmou o prefeito de Tomazina, Cezar Bueno.

Os itens que serão leiloados e outras informações sobre o leilão podem ser encontrados AQUI.