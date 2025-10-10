13°C 17°C
Tomazina recebe Jogos de Aventura e Natureza neste final de semana

Jogos estreiam na cidade com competições de Caiaque Polo neste sábado (11); cidade receberá outras modalidades nos próximos finais de semana

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM MARCOS JUNIOR
10/10/2025 às 17h20
Foto: Reprodução/Marcos Junior

DA REDAÇÃO/MARCOS JUNIOR - FOLHA EXTRA

Tomazina se prepara para receber, neste sábado (11) e domingo (12), a modalidade Caiaque Polo, que fará parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) na região. Nos dias 17 e 18 de outubro, o município sediará ainda eventos de velocross, apresentação de BMX, vôlei de praia, canoagem slalom, levantamento de peso e corrida com obstáculos.

O prefeito de Tomazina, Cesar Bueno, ressaltou a expectativa em torno do evento, que deve atrair mais de 2 mil pessoas. “Nossa cidade conta com uma grande tradição de eventos nas corredeiras do Rio da Cinza, além do Parque, que possui uma excelente infraestrutura”, comentou.

Segundo o prefeito, os JANs também funcionam como uma importante vitrine para o turismo local. “O município vem se estruturando na área de turismo e, com isso, mais pessoas irão conhecer Tomazina”, analisou Cesar Bueno.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Tomazina (ACIT), Edilson Rodrigues dos Santos, destacou o impacto econômico do evento. “Durante os jogos, há um aumento significativo na procura por hospedagem, alimentação, combustíveis, produtos esportivos, vestuário, souvenirs e outros serviços, o que impulsiona as vendas e melhora o desempenho dos estabelecimentos locais”, explicou.

Criados em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa pioneira no Brasil, que integra prática esportiva, turismo e preservação ambiental em um evento itinerante. Ao longo dos anos, os JANs vêm crescendo e se consolidando como um marco anual aguardado por milhares de pessoas, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia das cidades que os recebem.

Nesta sexta-feira (10), algumas atividades estão sendo realizadas nos locais destinados aos treinamentos da Associação Tomazinense de Canoagem (ATOCA), atraindo a atenção de moradores e visitantes.

