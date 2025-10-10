Prefeito de Tomazina entrega nova licença para produtores rurais e destaca avanço das agroindústrias

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Esta quinta-feira (09) foi marcada por uma importante conquista para os produtores Maristela Fátima da Sila Souza e Odiele, de Tomazina, no Norte Pioneiro. Eles foram contemplados com a licença sanitária, uma certificação do Estado que os permite vender seus produtos em toda a região.

A entrega da licença foi realizada oficialmente pelo prefeito Cezar Bueno, ao lado do secretário de Agricultura, Edvaldo Ribeiro, e do representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), Alfredo Alemão. O momento foi de conquista para os produtores, que lutaram por anos para conquistar a certificação.

Em entrevista com a reportagem da Folha, o prefeito Cezar, mais conhecido como Cezão, destacou que a certificação é uma conquista que vai ajudar tanto os produtores em si quanto a própria cidade, servindo como uma fonte de geração e mantendo empregos.

“É uma conquista muito importante. Com a licença, eles poderão vender seus produtos em toda a região, então vão manter seu trabalho e, quem sabe, gerar ainda mais empregos. É algo muito importante e especial para todos nós”, disse o prefeito.

Como também trabalha com agricultura, o prefeito ainda deu sua opinião pessoal sobre a certificação. “Sou agricultor também, e para mim essa conquista é muito importante. É uma vitória para a Maristela e para o Odiele”, enfatizou.

Licença entregue a Odiele, produtor da Pamonha Sabor do Milho. Foto: Divulgação

Ele ainda destacou alguns planejamentos da prefeitura em relação às agroindústrias no município. Segundo ele, existem planos para aumentar a quantidade de agroindústrias e, consequentemente, correr atrás de novos Selos para os produtores.

Contudo, a entrega das licenças foi motivo de alegria para Maristela e Odiele. Maristela mora no bairro Matão, e é proprietária do Café Sítio São Luiz, um produto original que tem ganhado atenção no cenário regional. Odiele, que mora no Distrito do Barro Preto, é produtor da Pamonha Sabor do Milho, outro produto que se destaca na região.

Cezar ainda aproveitou para afirmar que as entregas representam um avanço do município, e fortalecem e incentivam os produtores locais a continuarem lutando por suas conquistas, fazendo com que o trabalho no campo continue impulsionando o desenvolvimento da cidade.