Quatiguá recebe mais de R$ 580 mil para reforma e ampliação do Centro do Idoso

Investimento do Governo do Estado busca garantir o fortalecimento das políticas públicas para pessoas idosas no município, garantindo mais qualidade de vida e segurança para todos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
09/10/2025 às 10h35
Quatiguá recebe mais de R$ 580 mil para reforma e ampliação do Centro do Idoso
Recurso foi anunciado nesta quarta-feira (08), em um pacote de R$ 6 milhões para cidades do Paraná. Foto: Robson Mafra/Semipi-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

QUATIGUÁ - A cidade de Quatiguá, no Norte Pioneiro, recebeu um importante investimento nesta quarta-feira (8). O Governo do Estado anunciou mais de R$ 580 mil para a reforma e reforma e ampliação do Centro de Convivência da Pessoa Idosa do município, um investimento que vai garantir mais qualidade de vida e segurança para todos os atendidos pelo Centro.

O valor faz parte de um pacote de R$ 6 milhões em licitações anunciado durante o Congresso dos Municípios do Paraná. O montante é destinado para obras voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para mulheres e pessoas idosas em quatro municípios paranaenses – entre eles, Quatiguá.

“Cuidar dos nossos idosos é retribuir tudo o que eles já fizeram e construíram por nós, com amor, respeito e gratidão”, destacou a prefeita Izilda Rodrigues.

Para a cidade, foram destinados R$ 584.424,53, para que o Centro receba melhorias em sua estrutura e a prefeitura possa garantir mais qualidade de vida e segurança para todos os atendidos e pela equipe responsável em atendê-los. A prefeita Izilda Rodrigues celebrou a conquista, afirmando ser um cuidado com quem ajudou a construir a história da cidade.

“Receber o recurso para o Centro de Convivência do Idoso é mais um passo importante no cuidado com quem tanto já fez e construiu a história da nossa cidade”, destacou a prefeita. “Cuidar dos nossos idosos é retribuir tudo o que eles já fizeram e construíram por nós, com amor, respeito e gratidão”, concluiu.

Izilda também agradeceu aos representantes políticos que ajudaram nesta conquista, e destacou que o espaço será “um lugar de encontros, sorrisos e novas amizades, preparado com muito carinho para oferecer mais qualidade de vida, atividades e acolhimento aos nossos idosos”.

Leandre Dal Ponte, secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), afirmou que os investimentos representam um passo importante na descentralização e ampliação da rede de equipamentos voltados às políticas da mulher e da pessoa idosa, fortalecendo políticas públicas que garantem proteção, inclusão e qualidade de vida nos municípios.

“Esses investimentos são fruto de um grande esforço de planejamento e de governança entre Estado e municípios. Hoje, o Paraná já é referência nacional na política do cuidado, tanto da pessoa idosa quanto da mulher. Criamos uma estrutura sólida, com conselhos e fundos municipais funcionando, o que permite que o repasse financeiro seja feito de forma direta, de fundo estadual para fundo municipal. Esse modelo é uma inovação e garante mais agilidade e transparência na aplicação dos recursos”, destacou a secretária.

