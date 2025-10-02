Capital Inicial Cover se apresenta em Tomazina no próximo dia 11

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - A cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro, vai se transformar em um verdadeiro palco de diversão, cultura e atrações especiais no próximo dia 11, com a realização de mais uma edição do tradicional Baile da Canoagem, que terá como uma das atrações principais a banda Capital Inicial Cover Brasil, uma das mais renomadas do rock brasileiro, além de outros grupos nacionais que prometem agitar a cidade.

O Baile da Canoagem, que faz parte da SpringFest, é uma tradição de Tomazina, que ganhou o coração da região há muitos anos. A festa nasceu no ano de 1988 e, por muito tempo, foi considerada uma das maiores atrações festivas de toda a região, atraindo visitantes de diversas cidades.

Neste ano, o Baile chega à sua 37ª edição, e mantém a mesma energia, combinando a cultura local, tradição e diversão em um único lugar. A programação desta edição chama a atenção de todo o Norte Pioneiro.

O evento será realizado no Parque das Corredeiras, com início às 22h. Entre os destaques da noite, está a renomada Banda Capital Inicial Cover Brasil, uma banda brasileira de rock formada em 1982, que tem ganhado a atenção nacional e internacional nos últimos anos, trazendo músicas nostálgicas e atuais em suas apresentações.

Junto da Banda, também vão se apresentar durante a noite os grupos Toa Toa, com o melhor do pagode brasileiro, Samba e Micareta, e o “Inimigo do Fim”, DJ Nunes, que prometem movimentar a cidade com os melhores hits nacionais.

A festa é realizada anualmente, e o lucro obtido pelo Baile é doado à Associação Tomazinense de Canoagem (ATOCA), uma instituição social que garante aulas de canoagem gratuitas para crianças e adolescentes. “Hoje temos cerca de 50 crianças no projeto, e a festa vai garantir que continuemos com o trabalho realizado na cidade”, afirmou João Emerson dos Santos Kondo, mais conhecido como Pandora, coordenador da canoagem no município.

Para garantir a experiência do público, serão montadas barracas na quadra com comidas e bebidas, criando um ambiente de festa e confraternização. A entrada para o show será paga, e todos os recursos arrecadados serão usados para manter a associação, reconhecida como utilidade pública e referência na formação de jovens atletas.

Além da festa, a cidade também receberá os Jogos de Aventura e Natureza do Paraná, que seguirão até o dia 26, com competições de diversas modalidades esportivas.