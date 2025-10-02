14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Capital Inicial Cover se apresenta em Tomazina no próximo dia 11

Banda está entre as atrações principais do 37º Baile da Canoagem, festa tradicional da região que também contará com shows dos grupos Toa Toa, Samba e Micareta, e DJ Nunes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/10/2025 às 14h44 Atualizada em 02/10/2025 às 15h36
Capital Inicial Cover se apresenta em Tomazina no próximo dia 11
Banda Capital Inicial Cover Brasil se apresentará em Tomazina no dia 11. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - A cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro, vai se transformar em um verdadeiro palco de diversão, cultura e atrações especiais no próximo dia 11, com a realização de mais uma edição do tradicional Baile da Canoagem, que terá como uma das atrações principais a banda Capital Inicial Cover Brasil, uma das mais renomadas do rock brasileiro, além de outros grupos nacionais que prometem agitar a cidade.

O Baile da Canoagem, que faz parte da SpringFest, é uma tradição de Tomazina, que ganhou o coração da região há muitos anos. A festa nasceu no ano de 1988 e, por muito tempo, foi considerada uma das maiores atrações festivas de toda a região, atraindo visitantes de diversas cidades.

Neste ano, o Baile chega à sua 37ª edição, e mantém a mesma energia, combinando a cultura local, tradição e diversão em um único lugar. A programação desta edição chama a atenção de todo o Norte Pioneiro.

O evento será realizado no Parque das Corredeiras, com início às 22h. Entre os destaques da noite, está a renomada Banda Capital Inicial Cover Brasil, uma banda brasileira de rock formada em 1982, que tem ganhado a atenção nacional e internacional nos últimos anos, trazendo músicas nostálgicas e atuais em suas apresentações.

Junto da Banda, também vão se apresentar durante a noite os grupos Toa Toa, com o melhor do pagode brasileiro, Samba e Micareta, e o “Inimigo do Fim”, DJ Nunes, que prometem movimentar a cidade com os melhores hits nacionais.

A festa é realizada anualmente, e o lucro obtido pelo Baile é doado à Associação Tomazinense de Canoagem (ATOCA), uma instituição social que garante aulas de canoagem gratuitas para crianças e adolescentes. “Hoje temos cerca de 50 crianças no projeto, e a festa vai garantir que continuemos com o trabalho realizado na cidade”, afirmou João Emerson dos Santos Kondo, mais conhecido como Pandora, coordenador da canoagem no município.

Para garantir a experiência do público, serão montadas barracas na quadra com comidas e bebidas, criando um ambiente de festa e confraternização. A entrada para o show será paga, e todos os recursos arrecadados serão usados para manter a associação, reconhecida como utilidade pública e referência na formação de jovens atletas.

Além da festa, a cidade também receberá os Jogos de Aventura e Natureza do Paraná, que seguirão até o dia 26, com competições de diversas modalidades esportivas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gincana será realizada no Parque do Cruzeiro. Foto: Descubra Tomazina
SEMANA DO IDOSO Há 2 dias

Tomazina celebra a terceira idade com gincana especial nesta sexta-feira

Programação conta com atividades recreativas, dinâmicas e provas lúdicas que incentivam o trabalho em equipe

 Isabelly Vieira da Silva, vencedora do título de Garota Canoagem 2025. Foto: Divulgação
BELEZA E TRADIÇÃO Há 2 semanas

Concurso Garota Canoagem fortalece tradição cultural e movimenta Tomazina

Evento reuniu mais de 400 pessoas no Parque das Corredeiras e consagrou Isabelly Vieira como vencedora da edição

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 semanas

Tomazina celebra 137 anos com programação cultural e festival de balonismo

Para marcar a data, a cidade preparou uma programação diversificada que reúne atrações culturais, gastronômicas, esportivas e turísticas ao longo de todo o fim de semana

 Foto: Reprodução/Marcos Junior
SAÚDE Há 2 meses

Atendimento do Cisnorpi em aldeia indígena de Tomazina completa um ano

Ação quinzenal do CAPS já realizou 254 procedimentos e registra avanços no tratamento de saúde mental da comunidade indígena Pinhalzinho

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Motorista foge de acidente sem prestar socorro e jovem morre no hospital

Colisão entre carro e moto aconteceu na PR-272 no trecho entre Tomazina e Siqueira Campos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados