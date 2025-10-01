Transparência e agilidade: Câmara de Pinhalão apresenta balanço positivo das ações de 2025

Balanço das ações da Câmara foi apresentado em sessão, evidenciando os resultados positivos para o município. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - Os nove primeiros meses deste ano foram marcados por avanços significativos na atuação da Câmara Municipal de Pinhalão, no Norte Pioneiro. Logo no início do ano, o Legislativo deu início a um processo de modernização que vem mudando a rotina da Casa, aproximando os moradores dos serviços realizados pelos vereadores e proporcionando uma acessibilidade moderna aos atendimentos.

Entre as principais medidas adotadas pelos vereadores neste ano, se destacam a implantação do sistema de votação em painel eletrônico e a melhoria no fluxo de tramitação de projetos, que agora podem ser acompanhados em tempo real pelo Portal da Transparência. O objetivo é único: reforçar a publicidade dos atos, através da transparência, e incentivar os moradores a participarem das decisões do município.

Como é comum no início de um novo mandato, a administração municipal precisou realizar diversos ajustes em sua organização, e a Câmara teve um papel decisivo ao garantir que as demandas mais urgentes da cidade, como contratações de professores e motoristas, fossem realizadas com agilidade.

Para atender essas necessidades fundamentais para o funcionamento da rede pública, no período em que a gestão ajustava sua organização, os vereadores realizaram 25 sessões extraordinárias, demonstrando seu compromisso em não atrasar o andamento da gestão.

Alexandre Cristiano,

presidente da Câmara

O balanço dos trabalhos legislativos também impressiona. Apenas em 2025, a Câmara, sob liderança do vereador Alexandre Cristiano, presidente da Casa, analisou 100 projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo.

Além disso, os vereadores apresentaram 19 projetos de iniciativa própria, 32 indicações legislativas que traduzem pedidos da população, duas moções e um requerimento. Os números revelam a disposição dos parlamentares em ouvir a comunidade e transformar reivindicações em ações concretas.

A atuação dos vereadores, no entanto, não se restringe ao âmbito local. Em articulação constante com deputados estaduais e federais, a Câmara tem buscado ampliar as oportunidades de desenvolvimento para Pinhalão. O esforço inclui a solicitação de emendas parlamentares e a inclusão do município em programas do Governo do Estado e do Governo Federal, iniciativas que representam mais recursos e investimentos em áreas estratégicas.

Com esse conjunto de ações, a Câmara Municipal de Pinhalão reafirma seu papel de guardiã dos interesses da comunidade. Transparência, eficiência e dedicação são princípios que orientam o trabalho dos vereadores, que seguem empenhados em fortalecer políticas públicas e contribuir para o crescimento sustentável da cidade.