Tomazina celebra a terceira idade com gincana especial nesta sexta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Esta semana é marcada por diversas atividades voltadas à terceira idade em todo o Brasil, por conta do Dia Nacional do Idoso, celebrado nesta quarta-feira (01). Em Tomazina, a semana será marcada por uma gincana especial, preparada para promover interação, lazer e bem-estar para os moradores mais idosos da cidade.

Por meio da Secretaria Municipal da Mulher e do Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, a prefeitura realizará a 2ª Gincana Social da Melhor Idade, que acontecerá no Parque do Cruzeiro, nesta sexta-feira (03).

O local, que possuí uma vista belíssima da cidade e da natureza ao redor, será preparado para receber todos os participantes com entusiasmo e diversão. O dia promete tirar os moradores da rotina e promover um dia que celebra a terceira idade – moradores que fizeram história em Tomazina.

A iniciativa será aberta para todos os moradores que desejarem participar. Com início às 08h30, a gincana terá como propósito promover a integração e diversão, valorizando a terceira idade. O cronograma do dia conta com diversas atividades, que prometem um dia de puro lazer para os moradores.

Segundo a prefeitura, ao longo do dia os participantes poderão desfrutar de atividades recreativas, dinâmicas e provas lúdicas que incentivam o trabalho em equipe, a socialização e a alegria.

A administração municipal destaca a importância da presença de familiares, amigos e da população em geral, para prestigiar e apoiar os idosos nesta iniciativa que reforça a qualidade de vida e a inclusão social.

Contudo, o dia promete ser de muita alegria e diversão em Tomazina, com diferentes atividades e brincadeiras para celebrar esta data especial para a terceira idade.